00980A、00400A震盪期唯二漲多跌少！主動式ETF前10大洗牌 台積發動0050隨時超車

主動式ETF的目標是拚績效、打贏大盤。所以不用想也知道，它們的電子股比重絕對最高；台積電、聯發科、台光電、欣興這幾檔市場最熱門的飆股，也絕對是主動式ETF最統一買進的。

數據也證實了這一點：規模前十大的台股主動式ETF中，這四檔各自出現在其中9檔的前十大持股。

但真正有意思的問題是：除了這些熱門股，它們又選擇買進什麼？

統計範圍：規模前十大的台股主動式ETF

依玩股網2026/10/1的玩股網-基金規模排行，扣除投資海外的主動式ETF後，台股主動式ETF前十大如下：

10檔合計規模約7,562.59億元，受益人數合計約311萬（同一人可能重複持有）。統一投信的00981A與00403A合計就佔了57.2%。持股為2026/09/30公告資料（只有00992A為10/01），權重是佔基金淨值的比例。產業分類採用證交所分類。

共識股排行：必備四檔，加上第二梯隊

台積電、聯發科、欣興、台光電各自出現在10檔中的9檔前十大，這四檔投資人大概都猜得到，因為它們本來就是市場現在最看好的標的。

以聯發科為例，麥格理證券於2026年6月底將其目標價從5,850元上修至10,000元，主因是看好ASIC客製化晶片的成長。

真正值得看的是必備四檔之後的名單：奇鋐與健策各出現在7檔的前十大，是第二梯隊的共識股。

規模前十大各檔前十大持股明細

張數為持有股數除以1,000後四捨五入，權重為佔基金淨值比例。

第三季績效：只有3檔打贏大盤

以2026/06/30收盤價為基準、計算到10/01收盤，加權指數上漲4.83%（從46,125.91點到48,353.49點）。

規模前十大的主動式ETF中，只有00400A、00980A、00992A的漲幅超過大盤。

00400A、00980A不只報酬排前兩名，抗跌排名也是前兩名，是第三季唯二「漲得多又跌得少」的主動式ETF。

00992A雖然排第3名，但只比0050多0.06%，回檔卻高達27.49%。第三季台股並不平靜，加權指數在7/30一度從高點回檔超過15%。

而10檔主動式ETF的最大回檔都在22%以上，00991A、00405A更接近30%。在大跌的單日，例如7/17加權指數下跌6.47%，10檔主動式ETF跌幅介於6.94%至9.22%。

台積電仍是撐盤主力，0050仍有望超車主動式ETF

很多人以為台積電還沒突破6/23的2,535元前高，就是拖累績效的原因，但數據正好相反。

台積電6/30收在2,410元、10/01收在2,510元，第三季上漲4.15%，區間最大回檔只有12.18%，比加權指數的15.07%還小。

台積電權重58.34%的0050就是例子，第三季上漲5.37%、最大回檔只有13.98%，報酬與抗跌都贏過加權指數。

反觀規模前十大的主動式ETF，台積電權重只有6.61%至13.27%，00405A的前十大甚至沒有台積電。

它們把資金分散到波動更大的AI供應鏈個股，漲時追得快、跌時也跌得深，10檔的最大回檔通通在22%以上，最後只有00400A、00980A、00992A三檔的漲幅超過0050。

而且這個領先並不穩固：0050目前只落後00400A 2.74%、落後00980A 1.13%，台積電每上漲5%，光是台積電就能為0050貢獻約2.9%的報酬，同樣情況下00400A只有約0.45%、00980A約0.47%。

一旦台積電突破前高發動，0050的報酬率很可能追上這兩檔主動式ETF。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：主動式ETF拚不過0050？前十大第三季七檔落後，台積電成0050抗跌與取勝關鍵

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。