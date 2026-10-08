台股10個月漲70％還能買？指數投資人揭長期投資關鍵：別被短期行情左右

＊原文發文時間為10月7日

台股創新高了，我想邀請你回想一下，這一年來你對台股的看法有什麼變化？

我說的不是現在的看法，而是在在不同的時間點，你對台股會有什麼看法？

例如說，在年初的時候，你想得到台股會上5萬點嗎？又或者是在7月下跌的時候，你有沒有感覺應該要有一波修正了？

我知道有些人早就認為台股是6萬點、8萬點起跳，但在7月的時候，你的信念有沒有一絲的動搖呢？

我相信大部分的人都會遇到看法的修正。

例如，可能年初覺得會小漲，結果大漲以後，現在反而覺得應該要再加碼投資；又或者是年初覺得應該要修正，但到了7月的時候，反而又擔心它跌得太多。

其實這就是投資最難的地方，我們的看法往往跟實際發生的狀況會不太一樣。但如果你隔了太久才去回想的話，你會覺得一切好像這麼理所當然。

但其實大盤10個月上漲70%，絕對不是正常的情況。

這可能是某個時代下的產物，當然也有可能真的會修正。

我想說的是，在這種本來就很不穩定、短期變動很大的情況之下，我們不能夠隨時根據現況去調整看法，否則你會覺得無所適從。

以指數投資的邏輯來說，我們需要相信的就是「股市會長期上漲」這件事情。

不管它今年到現在已經漲了50%還是70%，我們都要持續相信，一年的期間未必，但是10年、20年的期間一定會上漲。

當然，任何事情都有意外。如果硬要講的話，有很多的極端事件會導致股市長期下跌。

但我們並不是因為已經確定了股市會長期上漲，才去做指數投資，而是我們需要一個「定海神針」，來讓我們的思維能夠有所依循。

我們得要先相信股市會長期上漲，並依據歷史給它一個8%到10%的報酬率，這樣子我們就可以據以規劃每個月的投資金額跟目標金額的關係。

有了每個月的投資金額，我們就可以妥善安排我們每個月的花費與儲蓄金額，這會影響我們的生活型態。

而我們最終要做的是，選擇一個可接受的生活型態，並且在預想的狀況下，可以達成未來目標的方式。

我們不希望因為對未來茫然，所以把所有的錢都省下來，犧牲了現在的生活品質。

股市未來會發生什麼事情都不知道了，更何況是人生，未來也有很多可能發生的情況。

但我們當然也不希望現在享受過了頭，等未來的時候才後悔沒有多存一點錢。

短期的股市難以預測，說變就變，所以我們才要做一些合理的假設，來讓你的預測有一個依循的方向。

而長期上漲的可能性比長期下跌的可能性要高出不少。畢竟，只有在極端的一些狀況裡面，股市才會面臨到長期（30年以上）下跌的狀況。

如果我們選擇相信長期上漲的話，那不管在什麼時候，我們該做的事情就是持續買進。

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