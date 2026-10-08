00985A不只看市值！台股前150大挑50檔 野村投信揭選股邏輯

面對國際經貿政策變數與利率動向等市場動盪，被動追蹤指數往往難以即時因應行情調整持股，主動野村台灣50（00985A）所代表的主動選股策略，正是發揮優勢的契機。

在市場等待不確定變數落地的空窗期，選對個股的效益將顯著高於單純買進整體市場。

野村投信分析，00985A策略不同於單純追蹤富時臺灣50指數，其運作模式是從台灣市值前150大企業中，主動挑選出50檔體質健全、營運穩健且未來獲利具潛力的指標性大企業。

該策略保留了投資大市值龍頭的穩定特性，同時進一步強化選股品質。

針對資產配置，野村投信表示，00985A相當適合作為既有市值型或高股息ETF的絕佳補強工具。

由專業團隊從市值前150大企業中嚴選表現優異的50檔個股，有助於重視基本面的投資人在台股波動環境中主動出擊，爭取擴大長期報酬的機會。

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