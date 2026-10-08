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AI PCB供需缺口恐擴大！專家看好台日韓供應鏈 009828布局三國龍頭

聯合新聞網／ 綜合報導
中信投信投資副總陳雯卿指出，AI晶片升級帶動高階PCB材料需求，中信台日韓PCB（009828）聚焦台灣、日本及韓國核心供應鏈。圖／聯合報資料照
中信投信投資副總陳雯卿指出，AI晶片升級帶動高階PCB材料需求，中信台日韓PCB（009828）聚焦台灣、日本及韓國核心供應鏈。圖／聯合報資料照

第三季金融市場歷經劇烈震盪，加上AI資本支出過高與泡沫化雜音頻傳，相關供應鏈股價明顯修正。

對此，中信投信投資副總陳雯卿在影音節目中分析，8月底至9月PCB族群遭遇的利空多屬過度反應，包含欣興洗產地疑慮、博通於新加坡設載板產線引發南電掉單擔憂，以及CPO發展是否衝擊高階CCL等，皆未動搖實質基本面。

AI PCB供需缺口恐擴大

陳雯卿指出，CPO在未來3至5年內難以全面落地，不影響近兩三年高階CCL需求；而博通新加坡產能佔比極低，設廠反倒凸顯市場供給吃緊。

隨著新一代AI晶片對傳輸速度與散熱規格要求大增，PCB精密程度大幅提高，高階材料端產能開出需耗時1至1.5年。高盛亦預估，AI PCB供需缺口將逐年擴大，今年約4成、明年3成，至2028年恐達5成，凸顯產業長期擴張動能。

面對第四季投資布局，陳雯卿認為市場正走向K型化，具備高技術門檻與定價能力的核心硬體廠才能實質受惠。

009828布局台日韓供應鏈

由於歐美缺乏純度高的PCB供應鏈，關鍵技術高度集中於亞洲，包括台灣的ABF載板與高階CCL、日本的IC載板龍頭揖斐電（Ibiden）與玻纖布，以及韓國關鍵材料。中信台日韓PCB（009828）正是鎖定這三國核心供應鏈，能完整網羅亞洲最具競爭力的硬體重鎮。

陳雯卿強調，PCB個股容易受單一消息面衝擊出現劇烈震盪，若投資人看好AI長期基建、又擔心個股踩雷或錯失輪動行情，布局009828這類產業型ETF是極佳切入點。

透過009828一籃子打包台日韓龍頭廠，既能掌握產業供需缺口的長線紅利，也能有效平滑單一個股的波動風險；同時她也提醒，進場布局009828時仍需留意折溢價狀況，避免追高買貴。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009828中信台日韓PCB ETF 供應鏈 欣興 新加坡 CCL

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