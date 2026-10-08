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00985A首配2.15元！年化配息率17.55% 八大公股銀行買超3094張

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村台灣50（00985A）首次配息每單位2.15元，依10月7日收盤價換算，年化配息率約17.55%，當日獲八大公股銀行買超3094張。記者杜建重／攝影
主動野村台灣50（00985A）首次配息每單位2.15元，依10月7日收盤價換算，年化配息率約17.55%，當日獲八大公股銀行買超3094張。記者杜建重／攝影

主動野村台灣50（00985A）公布首次配息，每單位預估配發2.15元，以10月7日收盤價24.50元計算，單次配息率約8.77%，年化配息率約17.55%。同日八大公股銀行買超3094張，斥資約7590萬元，排名上市ETF買超第五名。

00985A於2025年7月21日掛牌，採主動選股策略，主要布局台灣具競爭力與成長潛力的大型企業，由經理人依市場變化調整持股。基金採半年配息，經理費0.45%、保管費0.035%，與追蹤台灣50指數的被動式ETF不同。

根據10月7日持股資料，00985A以台積電（2330）占比14.40%最高，其次為昇達科（3491）3.10%、奇鋐（3017）3.07%、健策（3653）2.97%、欣興（3037）2.94%，另外也配置台積電期貨、台光電（2383）、智邦（2345）及川湖（2059）等標的，布局涵蓋多家電子與科技供應鏈企業。

00985A掛牌時規模12.56億元，截至9月24日已成長至106.66億元，當時受益人數達45,633人，最新規模則達159.68億元。本次預計10月19日除息，10月16日為最後買進日，11月13日發放現金收益。由於採半年配息，17.55%的年化配息率僅為單次換算，不代表未來能維持相同水準。

根據「玩股網」統計，八大公股銀行10月7日買超ETF前四名依序為主動中信台灣收益（00406A）1萬2225張、凱基台灣TOP50（009816）5313張、復華富時不動產（00712）3590張，以及主動群益科技創新（00992A）3253張，00985A以3094張排名第五。當天台股盤中最高觸及49966.89點，終場收49806.37點，下跌16.18點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 00400A國泰台股動能高息 00406A主動中信台灣收益 00712復華富時不動產 00992A主動群益科技創新 2330台積電 ETF

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