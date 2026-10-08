信貸500萬買00675L正二！每月還款5萬元 網驚：槓上槓歐印在山頂

台股逼近5萬點，PTT股板接連出現投資人以信貸資金重押ETF的文章。先前一名網友才分享信貸350萬元，以每股116.15元一次買進3萬股元大台灣50（0050），如今又有另一名網友跟進，曬出500萬元貸款及交易紀錄，透露自己早在10月2日就進場，這次買的不是0050，而是槓桿型ETF富邦臺灣加權正2（00675L）。

這名網友在回文中表示，自己與前一篇信貸買0050的投資人看法相同，認為進場時機差不多到了，操作模式也相似，只是選擇00675L。根據他公布的貸款資料，借款金額500萬元，貸款期間為2026年10月2日至2036年10月2日，利率3.75%，每期攤還金額50,031元，換算每月約須負擔5萬元還款。

從交易紀錄來看，原PO於10月2日分別以346.05元、347.45元及347元買進00675L，合計1萬2,000股；10月6日再以362.95元買進1,000股，總計持有1萬3,000股00675L。此外，他也在10月7日以127.45元買進1,000股富邦NASDAQ，截圖顯示5筆交易應收付金額合計約465.8萬元。

文章曝光後，不少網友對500萬元信貸與每月5萬元還款感到驚訝，有人直呼「要玩就玩大的」、「每月還5萬現金，強者」，也有人注意到3.75%的貸款利率，留言「現在利率都那麼貴哦」、「3.75也在借XD」。另有網友認為，00675L本身就是槓桿型ETF，再搭配信貸資金投入，等於進一步放大投資部位的波動風險。

不過，留言區也有不少看多聲音，「會贏」、「有單有推」、「這裡槓桿做多大家都幸福」，甚至有人認為長期持有仍有機會獲利。另一派則提醒「槓上槓歐印在山頂」，也有網友看到接連兩篇信貸重押文章後直呼「大家都進場了XDDDD」，讓台股高檔是否適合借錢加碼，再度成為討論焦點。

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