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街口優息非投債 ETF 00992B 10月8日上櫃掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場10月8日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF由街口投信所發行的街口特選優息非投資等級債券ET（簡稱：街口優息非投債；00992B），該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

街口特選優息非投資等級債券ETF（00992B）以「聚、多、強」選債方法打造多元債券配置：聚─強化投資配置；有別傳統BB-B級產品，00992B精選普遍票息更高的C級債作為基金收益來源之一，提升整體債券組合平均票面利率，作為提升整體票息的關鍵動能。

多─投資多元性；追蹤指數透過單一產業投資上限設定10%、單一發行人投資上限設定2%，降低信用事件與產業波動對投資組合的影響，追求收益的同時兼顧風險分散與資產防禦力。

強─動態精選汰弱留強；追蹤指數透過信用監控與動態調整機制，如觸發自動剔除規則，將提前排除弱勢標的，降低信用事件對投資組合的影響。

街口投信分析，根據彭博統計過去25年多次升、降息循環，無論處於「升息循環至降息前」或「降息循環至升息前」階段，非投資等級債報酬表現多優於投資級公司債、政府債券及新興市場債券。根據彭博統計近26年ICE美銀主要債券指數表現，美國非投資等級債累積報酬達426.89%，高於美國新興市場債券的278.57%、美國投資級公司債券的258.89%，以及全球政府債券的110.85%，長期報酬表現也相對突出。

櫃買中心表示，在政策支持與市場需求雙引擎帶動下，台灣正邁向亞洲資產管理中心的目標穩步前進，ETF市場亦將持續扮演關鍵推手角色，為投資人提供更豐富且有效率的投資商品。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊/債券及固定收益ETF」，以及ETF訊息中心(https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/index.html)查詢。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心今（2026）年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，提供給投資人的獎項有加掛ETF新手獎、加掛ETF交易獎及百寶獎(ETF、ETN)，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員協助推廣，欲瞭解相關活動辦法，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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