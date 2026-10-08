台股創高「00935還在63元」！他信貸買進想認了換0050 兩派網友吵翻

台股這兩天創下新高，一名投資人卻因00935表現陷入換股難題。他在Dcard表示，當初看到野村臺灣新科技50（00935）漲勢比元大台灣50（0050）快，因此6月初以信貸資金進場，同時買進0050、富邦科技（0052）與00935，沒想到隨即碰上7、8月下跌，苦等約3個月才終於漲回來。

原PO表示，讓他開始動搖的是各檔ETF近期表現差距。台股已經創下新高，00935卻連前高都還沒回去；差不多時間、價格買進的0052已漲到67.9元，00935仍在63元附近徘徊，讓他坦言自己當初進場時機沒有選好。

加上原PO目前處於待業狀態，沒有多餘資金能在下跌時繼續加碼攤平，因此開始考慮趁00935終於小幅獲利時出場，把資金轉往0050或0052。他也透露，自己是在等00935配息後，才開始認真思考是否賣掉。

文章曝光後，有網友認為問題可能不在00935，而是投資人看到其他標的漲得比較快就想換股，「心態不對一直都想追高」、「這波是台積在拉的，0050、0052當然漲得比00935多」，也有人提醒，如果未來輪到其他股票上漲，現在換掉00935後是否又會想重新買回來。

另一派則認為，若持有00935已經讓自己感到不安，轉向0050也未嘗不可，有網友直言「睡得著覺就不用賣，睡不著或覺得很煩就轉0050」。也有人選擇繼續持有，認為不該只看一、兩天或幾個月的漲跌決定換股，這場討論也從「00935該不該賣」，延伸到投資人是否正在追逐短期表現較強的ETF。

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