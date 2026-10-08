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00830一張近9萬太硬？分割議題掀熱議 網拿0050經驗喊支持

聯合新聞網／ 綜合報導
00830分割議題引發討論，有投資人拿0050「1拆4」經驗表態支持，也有網友提醒，分割只會改變股數與單價，總資產並不會因此增加。（記者許正宏／攝影）
00830分割議題引發討論，有投資人拿0050「1拆4」經驗表態支持，也有網友提醒，分割只會改變股數與單價，總資產並不會因此增加。（記者許正宏／攝影）

國泰費城半導體（00830）分割議題引發投資人討論，一名網友在Dcard發文表示，自己當初因為看到阿格力介紹而認識00830，買進後對漲幅相當滿意。近期看到11月19日將召開受益人會議、表決是否分割，他率先表態「個人是贊同的」。

原PO表示，自己曾經歷元大台灣50（0050）分割，當時0050「1拆4」，如今價格又一路漲回來，讓他對分割後的行情留下深刻印象。他認為00830若分割，除了股數增加、單價降低，小資族想要加碼時也更方便，因此支持00830分割。

不過，也有網友提醒，ETF分割本身不會直接增加投資人的總資產，0050分割後的漲幅主要還是來自後續行情，不能直接套用在00830身上。原PO則表示，自己仍看好半導體後續發展，因此對00830抱持較樂觀看法。

支持分割的網友則多把焦點放在投資門檻，有人表示「整張買進的門檻降下來，資金安排比較方便」，也有人直言「一張9萬對學生來說真的太硬」，認為即使現在可以買零股，整張價格降低仍能增加操作彈性，小額加減碼也比較容易安排預算。

另一派則認為「分割就是假議題，可以買零股」，並提醒00830與0050本質有所不同，不能因0050分割後上漲，就預期00830也會複製相同走勢。也有網友一句話點出分割本質：「張數變多看起來真的比較爽，不過總資產沒變啦XD」，後續表現仍得回到半導體行情本身。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00830國泰費城半導體 0050元大台灣50 阿格力 漲幅 ETF

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