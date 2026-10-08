南韓散戶瘋搶槓桿ETF！重押三星、SK海力士 3個月慘賠547億

AI、記憶體熱潮席捲南韓股市，不少散戶想靠槓桿「拚一把翻身」，卻付出慘痛代價。根據最新揭露的官方數據，南韓散戶投資連結三星電子、SK海力士的單一股票槓桿型ETF、ETN，短短不到3個月累計虧損2.3兆韓元，折合約新台幣547億元。

這筆虧損集中在5月27日至8月14日，資料來自南韓金融監督院向當地10大券商調閱的帳戶數據。南韓監管當局5月才首度開放單一股票槓桿型商品，希望降低散戶資金流向美股等海外市場，沒想到大量資金迅速湧入，三星電子、SK海力士更成為散戶重押標的。

隨著AI與半導體行情反轉，槓桿也成為放大虧損的雙面刃。面對相關商品引發的劇烈波動，南韓金融監管機構7月開始出手降溫，包括暫停券商掛牌新的單一股票槓桿型商品、提高最低現金保證金門檻，並要求投資人事前完成高風險金融衍生商品教育訓練。

消息傳回PTT後，不少網友對「3個月賠掉547億元」的數字感到驚訝，有人直呼「真不怕死，但只能賭一把了」、「翻身，然後就翻下去了」，也有人認為問題並非韓股本身，而是散戶選擇對單一個股加上槓桿，在行情劇烈震盪時，虧損也跟著被放大。

不過，也有網友指出，韓股整體表現並不等於這批槓桿投資人的結果，「韓國指數今年還是爆賺」、「誰叫你買個股」，認為應區分指數行情與單一股票槓桿商品。另一派則注意到，即使南韓提高交易門檻，部分散戶仍轉往美股尋找槓桿機會，也讓「開槓桿拚翻身」的投資方式再度掀起討論。

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