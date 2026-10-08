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0050衝上116元他反而信貸350萬進場！3萬股一次買滿：暫不設停損

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友信貸350萬元，在0050每股116.15元時一次買進3萬股，總價348萬4500元，並表示打算長期持有、不設停損。中央社
一名網友信貸350萬元，在0050每股116.15元時一次買進3萬股，總價348萬4500元，並表示打算長期持有、不設停損。中央社

台股站在歷史高檔、指數逼近5萬點，一名PTT網友卻反其道而行，直接信貸350萬元「一鍵All in」元大台灣50（0050）。從他曬出的交易明細來看，一次買進3萬股0050，成交價116.15元、總價348萬4500元，加計手續費後應付348萬9465元。

原PO表示，大盤10月5日收在歷史新高，長紅突破近3個月盤整區間，讓他認為「看起來是要來一波大的」。眼看指數接近5萬點，身邊不少人反而開始喊高點、賣股等待大跌，他則抱著「別人恐懼我貪婪」的想法，6日下午取得信貸資金，隔天開盤直接全部投入0050。

原PO也公開信貸條件，貸款金額350萬元、期間7年，利率3.68%，每月27日還款。他認為信貸採7年分期，因此長期投資壓力不大，目前也暫時不設停損；即使發文當下夜盤一度下跌600點，他仍表示「明天買還更便宜」。

這筆「台股逼近5萬點、信貸350萬All in 0050」的操作曝光後，立刻引發大量討論。有網友看到116.15元的買進價格直呼「信貸歐印在山頂」、「五萬點All in」、「歷史高點才要歐硬」，也有人認為至少應該分批進場，另外不少人把焦點放在3.68%的信貸利率，認為借款投資仍須承擔利息與市場波動。

不過，也有另一派網友力挺原PO，認為0050本來就是長期投資標的，「買0050放長期根本不需擇時擇價」、「七年後再來看」，甚至有人認為未來回頭看現在的高點未必還是高點。面對滿版「你很勇」的留言，這筆350萬元信貸重押0050的操作，也讓「歷史高點究竟該一次買進、分批進場，還是等待回檔」再度成為討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 信貸 停損 ETF

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