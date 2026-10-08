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中小股ETF績效「來電」 經理人：多家電子業是AI隱形冠軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
今年來漲幅超越大盤的電子股中，有九成是來自小股本，且平均漲幅高達171%。聯合報系資料照
今年來漲幅超越大盤的電子股中，有九成是來自小股本，且平均漲幅高達171%。聯合報系資料照

台灣加權指數累積上漲近72%，直逼五萬點大關，今年來漲幅超越大盤的電子股中，竟有九成是來自小股本（股本新台幣80億元以下）公司，且平均漲幅高達171%，遠超過大股本及權值股表現。

台灣上市公司總市值約5.3兆美元，超越印度約4.94兆美元，成為僅次於美國、中國、日本的全球第四大股票市場。主動台新臺灣中小ETF（00416A）經理人沈建宏表示，有許多中小電子股是AI產業的隱形冠軍，成長動能強勁，深獲法人抬愛，將引領台股再創新高。

漲幅超越大盤電子股
漲幅超越大盤電子股

沈建宏指出，中小股本AI強勢股，股性更加活潑，只要跟對趨勢浪潮，市值就可能大幅翻倍。根據統計，近三年市值成長三倍以上的台股中，中小股本公司（股本80億元以下）占比近九成，市值平均成長逾六倍，遠超過大股本公司。

展望後市，北美四大CSP業者資本支出持續上修，印證AI產業成長仍看不到盡頭，台灣AI供應鏈擁有全球領先地位，中長期業績深具爆發力，惟AI齊漲格局已過，後續各產業會出現分化，且基期已墊高，成長性不如發展初期，則更需要經理人精選持股，投資人布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

去（2025）年是台灣主動式ETF元年，首批主動式 ETF陸續於2025年年底至2026年掛牌上市，投資人布局台股中小主動式ETF，將能有效調配AI供應鏈中長線的爆發力與中小類股的靈活度。

沈建宏表示，時序接近年底，市場將檢驗企業今年的獲利是否達標，以及第4季是否繼續成長，漲價概念股於第4季的季漲幅將決定是否能夠開啟股價新一波漲升行情。長期來看，在AI投資大趨勢不變下，市場對2026至2027台股上市櫃公司獲利年增率預估維持在二位數的高成長，身為全球AI供應鏈關鍵地位的台股中小AI利基股獲利成長強勁，將扮演台股挑戰新高的領頭羊。

富邦臺灣中小ETF經理人蘇筱婷指出，台股中長期基本面仍具支撐，隨AI投資持續深化，市場焦點已由大型權值股逐步向具備實質訂單、技術升級與獲利成長題材的中小型供應鏈擴散。

產業面來看，AI伺服器運算規格持續升級，帶動高階PCB、CCL、記憶體及伺服器關鍵零組件需求升溫，尤其高速傳輸與高階材料規格提升，加上部分上游材料供給偏緊，有利具技術門檻及議價能力的供應鏈延續成長動能。此外，全球資料中心擴建、航太產業需求回升，也為相關中小型企業增添題材。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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