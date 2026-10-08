009820卡位美科技行情

美股第4季有著超過七成上漲機率，儘管美國期中選前會遇到的雜音較多，不過，選後則回歸基本面，法人認為，現在投資AI並不算晚也不算貴，建議逢拉回仍可布局美股ETF，例如元大納斯達克精選（009820）等，掌握美國科技產業的黃金十年。

左右美股第4季行情的關鍵因素之一，是美國政府的期中考，從歷史經驗來看，期中選舉前不確定性推升市場震盪，但選舉情勢逐步明朗後，美股有機會再展動能。另外，總統任期四年中，期中選舉年通常會經歷最大的年內回檔，但同時也在觸底後迎來最強勁的波段反彈。

根據Bloomberg統計過去四次美國期中選舉表現，在選前三月，納斯達克100增強成長指數平均報酬率為-0.6%，不過，時間到選後三個月，報酬率則達5.6%、選後六個月則有12.8%，因此，選前震盪反而是逢低布局中長期行情的機會。

美股NASDAQ指數6日已經創下歷史新高，美股ETF自7月31日反彈至今也累計超過一成的漲幅。對此，法人認為，現在談投資AI並不會太晚，因為AI擴散幅度創下史上最快速度，反映需求強勁且產業滲透率仍具提升空間。

針對AI是否太貴的疑慮，法人認為，那斯達克指數預估本益比為22.6倍，雖略高於新冠疫情前的19.6倍，但低於網路泡沫的75.4倍，當前科技龍頭擁有獲利與現金流支撐，評價結構較1999年健康且具延續性。

代表美國科技的納斯達克100增強成長指數近期也進行三大變革：首先，調整頻率由過去每半年一次改為每季一次，有助於指數更即時反映科技產業快速變化。其次，成分股由30檔增加至50檔，軟硬體配置兼備、更全面涵蓋AI發展的循環，有助掌握AI供應鏈輪動機會。第三，新增市值因子，使指數可兼顧企業規模與市場代表性。

整體而言，從強化個股在產業內的競爭門檻，企業獲利成長具延續性，並鎖定未來股市成長爆發及美國科技向上趨勢，元大納斯達克精選是適合全球投資人作為長期核心配置的重要標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。