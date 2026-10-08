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10檔ETF 資金淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

10月ETF配息陸續揭曉，統計年化配息率超過10%、且9月底配息公告後兩個交易日資金淨流入的ETF，共有10檔入列。其中，主動野村台灣50（00985A）兩日淨申購達24.23億元，為榜上唯一主動式ETF；季配型ETF則以元大高股息淨申購44.11億元居前。

隨台股指數持續墊高、距離5萬點關卡愈來愈近，市場持續關注資本利得對後續ETF收益分配的挹注效果。

00985A這次為掛牌後首次配息，每單位配發2.15元，年化配息率17.89%；其他入榜ETF中，多檔年化配息率接近兩成，包括台新臺灣半導體30的19.98%、群益半導體收益的19.74%、中信臺灣智慧50的19.80%，以及主動兆豐台灣豐收的19.56%。

月配型產品中，中信成長高股息、台新AI優息動能年化配息率也接近20%，顯示在台股位處高檔之際，ETF配息題材仍是資金關注重點。

主動野村台灣50基金經理人林浩詳表示，台股再創新高，企業營收與獲利成長仍是支撐行情的重要基礎。進入第4季後，傳統電子旺季與AI伺服器量產進度將成為後市觀察重點，隨新一代運算平台規格升級，滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈需求可望持續增加。

展望2027年，四大雲端服務供應商資本支出預估上看1兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具延續性，後續可留意具技術門檻、客戶優勢與產品升級能力的產業龍頭。

主動兆豐台灣豐收迎來掛牌以來的首次配息，預估每股配發金額0.73元。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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