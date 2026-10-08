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台股ETF首次配息吸睛 13檔主動式平均年化配發率邁向13%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
主動式台股ETF配息水準隨台股多頭行情逐季墊高。聯合報系資料照
主動式台股ETF配息水準隨台股多頭行情逐季墊高。聯合報系資料照

主動式台股ETF配息水準隨台股多頭行情逐季墊高。統計今年首次除息的13檔台股主動式ETF，第1季、第2季都有一檔首次除息，年化配息率為8.09%、10.1%，第3季有七檔，平均年化配息率為12.1%，第4季有四檔公告首次除息，平均預估年化配息率達13.6%。

從配息來源觀察，今年已揭露資料的主動式ETF，其收益分配主要來源多數以資本利得，其中，第1季首次除息的主動統一台股增長（00981A）、第2季的主動第一金台股優配息來自於資本利得占比均達100%；第3季多數主動式ETF資本利得占比同樣接近或達100%。

第4季已有主動野村台灣50、主動兆豐台灣豐收、主動中信台灣卓越及主動第一金優股息等四檔公告首次除息，其中，主動野村台灣50、主動兆豐台灣豐收預估年化配息率約在18%上下，成為第4季首配焦點，顯示台股上漲累積的資本利得，也逐步反映在主動式ETF的收益分配上。

主動野村台灣50經理人林浩詳表示，隨台股指數墊高，市場對企業基本面的要求也同步提高，後續行情不見得再由所有AI概念股齊漲，而可能進一步走向分化。

現階段觀察重點包括企業能否將訂單轉化為營收與獲利、毛利率是否隨產品規格升級改善，以及2027年接單能見度是否延續。

第4季進入電子旺季後，月營收與法說會展望將陸續提供驗證，具技術門檻、議價能力及獲利成長能見度的企業，仍可望成為資金關注重點。

統一投信指出，時序進入第4季電子傳統旺季，市場預期AI伺服器、高效能運算與半導體需求延續，有助台灣出口及上市櫃公司9月營收維持成長動能。

展望後市，AI產業長線趨勢與第4季旺季基本面仍為市場支撐，不過，美債殖利率仍處高檔，且指數短線漲幅較大、乖離擴大，預期本周盤勢將維持高檔震盪、類股輪動格局。操作上宜避免追價，擇優布局營收、接單及法說展望具支撐的族群機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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10檔ETF 資金淨流入

10月ETF配息陸續揭曉，統計年化配息率超過10%、且9月底配息公告後兩個交易日資金淨流入的ETF，共有10檔入列。其中，主動野村台灣50（00985A）兩日淨申購達24.23億元，為榜上唯一主動式ETF；季配型ETF則以元大高股息淨申購44.11億元居前。

大型市值型ETF 強力吸金

在AI浪潮持續推升科技產業成長、帶動主動投資需求升溫下，台股基金市場資金正快速回流。統計今年來至8月底淨申購排行顯示，大型市值型ETF仍穩居市場吸金主力，但具備專業研究與主動選股能力主動式基金與主動式ETF也同步崛起。

009820卡位美科技行情

美股第4季有著超過七成上漲機率，儘管美國期中選前會遇到的雜音較多，不過，選後則回歸基本面，法人認為，現在投資AI並不算晚也不算貴，建議逢拉回仍可布局美股ETF，例如元大納斯達克精選（009820）等，掌握美國科技產業的黃金十年。

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