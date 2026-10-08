聽新聞
0:00 / 0:00

大型市值型ETF 強力吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
今年來台股基金／ETF淨申購前十
今年來台股基金／ETF淨申購前十

在AI浪潮持續推升科技產業成長、帶動主動投資需求升溫下，台股基金市場資金正快速回流。統計今年來至8月底淨申購排行顯示，大型市值型ETF仍穩居市場吸金主力，但具備專業研究與主動選股能力主動式基金與主動式ETF也同步崛起。

觀察淨申購排行，大型市值型ETF仍是市場吸金主力，反映投資人持續透過ETF參與台股長期成長機會。同時，AI、半導體及科技創新相關產品也持續受到資金青睞。其中，安聯台灣科技基金不論今年來或近一年淨申購金額均破千億元，為全市場最吸金的主動式台股基金，顯示投資人願意透過專業研究與主動管理，爭取更佳投資成果。

值得注意的是，主動投資需求正明顯升溫。雖然ETF仍為資金主要流入管道，但投資人偏好已不再僅是被動追蹤指數產品，而是具備研究能力與主動選股優勢、能夠在震盪市況中創造超額報酬的投資策略。

安聯台灣科技暨安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場資金流向已清楚反映，AI應用擴展、半導體產業升級以及高效能運算需求成長，仍是驅動台股長線發展的重要動能，即使市場面臨利率政策、地緣政治及景氣循環等干擾因素，科技相關投資主題依然展現強勁吸金能力。相較之下，高股息產品資金流入動能已明顯趨緩。市場關注焦點逐步由單純追求高配息，轉向兼顧企業獲利成長、AI發展趨勢及科技升級紅利所創造的資本增值機會。

今年來淨申購第三名、約1,437億元的凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台股挑戰歷史新高，外有美國期中選舉登場前的政治雜訊，內有台股大盤融資餘額已回到6千億元以上，籌碼相對凌亂，短線市場波動可能放大。但Q4為台股傳統旺季，市場預期明年上市櫃企業獲利有雙位數成長，有助台股動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

市值型 吸金 基金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

市值型ETF攻守兼備 00912擬配1.8元、年化配息率上看20%

00406A規模飆增745％破548億！祭「年化16％」高配息 10/2最後買進日搶卡位

市值型ETF 跟著大盤旺

前三季台股掛牌原型 ETF 績效榜揭曉 七檔含息報酬翻倍

相關新聞

中小股ETF績效「來電」 經理人：多家電子業是AI隱形冠軍

台灣加權指數累積上漲近72%，直逼五萬點大關，今年來漲幅超越大盤的電子股中，竟有九成是來自小股本（股本新台幣80億元以下）公司，且平均漲幅高達171%，遠超過大股本及權值股表現。

台股ETF首次配息吸睛 13檔主動式平均年化配發率邁向13%

主動式台股ETF配息水準隨台股多頭行情逐季墊高。統計今年首次除息的13檔台股主動式ETF，第1季、第2季都有一檔首次除息，年化配息率為8.09%、10.1%，第3季有七檔，平均年化配息率為12.1%，第4季有四檔公告首次除息，平均預估年化配息率達13.6%。

10檔ETF 資金淨流入

10月ETF配息陸續揭曉，統計年化配息率超過10%、且9月底配息公告後兩個交易日資金淨流入的ETF，共有10檔入列。其中，主動野村台灣50（00985A）兩日淨申購達24.23億元，為榜上唯一主動式ETF；季配型ETF則以元大高股息淨申購44.11億元居前。

大型市值型ETF 強力吸金

在AI浪潮持續推升科技產業成長、帶動主動投資需求升溫下，台股基金市場資金正快速回流。統計今年來至8月底淨申購排行顯示，大型市值型ETF仍穩居市場吸金主力，但具備專業研究與主動選股能力主動式基金與主動式ETF也同步崛起。

009820卡位美科技行情

美股第4季有著超過七成上漲機率，儘管美國期中選前會遇到的雜音較多，不過，選後則回歸基本面，法人認為，現在投資AI並不算晚也不算貴，建議逢拉回仍可布局美股ETF，例如元大納斯達克精選（009820）等，掌握美國科技產業的黃金十年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。