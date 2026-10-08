大型市值型ETF 強力吸金

在AI浪潮持續推升科技產業成長、帶動主動投資需求升溫下，台股基金市場資金正快速回流。統計今年來至8月底淨申購排行顯示，大型市值型ETF仍穩居市場吸金主力，但具備專業研究與主動選股能力主動式基金與主動式ETF也同步崛起。

觀察淨申購排行，大型市值型ETF仍是市場吸金主力，反映投資人持續透過ETF參與台股長期成長機會。同時，AI、半導體及科技創新相關產品也持續受到資金青睞。其中，安聯台灣科技基金不論今年來或近一年淨申購金額均破千億元，為全市場最吸金的主動式台股基金，顯示投資人願意透過專業研究與主動管理，爭取更佳投資成果。

值得注意的是，主動投資需求正明顯升溫。雖然ETF仍為資金主要流入管道，但投資人偏好已不再僅是被動追蹤指數產品，而是具備研究能力與主動選股優勢、能夠在震盪市況中創造超額報酬的投資策略。

安聯台灣科技暨安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場資金流向已清楚反映，AI應用擴展、半導體產業升級以及高效能運算需求成長，仍是驅動台股長線發展的重要動能，即使市場面臨利率政策、地緣政治及景氣循環等干擾因素，科技相關投資主題依然展現強勁吸金能力。相較之下，高股息產品資金流入動能已明顯趨緩。市場關注焦點逐步由單純追求高配息，轉向兼顧企業獲利成長、AI發展趨勢及科技升級紅利所創造的資本增值機會。

今年來淨申購第三名、約1,437億元的凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台股挑戰歷史新高，外有美國期中選舉登場前的政治雜訊，內有台股大盤融資餘額已回到6千億元以上，籌碼相對凌亂，短線市場波動可能放大。但Q4為台股傳統旺季，市場預期明年上市櫃企業獲利有雙位數成長，有助台股動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。