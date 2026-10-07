街口優息非投債ETF 10月8日上櫃掛牌

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場10月8日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF係由街口投信所發行「街口特選優息非投資等級債券ETF」（簡稱：街口優息非投債；證券代碼：00992B），該債券ETF依規定停徵證券交易稅。

櫃買中心表示，在政策支持與市場需求雙引擎帶動下，台灣正邁向亞洲資產管理中心之目標穩步前進，ETF市場亦將持續扮演關鍵推手角色，為投資人提供更豐富且有效率的投資商品。櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF／ETN ／ ETF ／商品資訊／債券及固定收益ETF」，以及ETF訊息中心（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/index.html）查詢。

此外，為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心於115年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，提供給投資人的獎項有加掛ETF新手獎、加掛ETF交易獎及百寶獎（ETF、ETN），以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員協助推廣，欲瞭解相關活動辦法，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

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