七檔AI半導體ETF年配逾15% 除息前搶錢潮來襲！

光輝10月台股利多連發，推升大盤持續挑戰五萬點新高，唯國慶連假在即，市場買氣稍歇，不過，進入下周起，隨台積電（2330）法說會將至、國家隊趁勢低接為國慶50K暖場，搭配台積電季配息釋出，逾1,815億元除息再投資行情可期，另輝達（NVIDIA）市值創高，美科技股財報佳音利多擴散，帶旺台股AI半導體股主場優勢再現，投信法人預估，台股多頭可望燒到第4季，預估「節前盤整、節後衝刺」主旋律帶勁下，投資人除擇優選股外，亦可參與AI半導體ETF除息行情，尤其是10月除息ETF中，多檔預估配息金額攀高，年配息率逾15%比比皆是，趁下周台積法說會前卡位，有機會掌握績效、配息兩頭甜。

根據CMoney統計，截至10月7日，10月展開除息的台股ETF中，共計七檔屬AI半導體主題相關的包括台新臺灣IC設計（00947）、台新臺灣半導體30（00904）、台新AI優息動能（00962）等三檔，與群益半導體收益（00927）、主動群益科技創新（00992A）共二檔，以及復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）各一檔出線，其中，高達六檔下周將密集展開除息，由於10月除息的七檔AI半導體ETF中，幾乎檔檔祭出年配逾15%的高配息率吸睛。若採10月7日收盤價換算，將有00947、00904、00927、00943以及00962共五檔以年配息率接近二成同台較量，尤其是00947、00904以及00927三檔，近一年含息報酬率破百，漲勢強勁，加上全祭出近二成年化配息率吸金，帶動下周除息ETF高配息搶錢潮來勢洶洶。

財富管理業者指出，ETF配息率不等於實際報酬率，台股ETF領息族或存股族，若想參與高配息ETF除息行情，除看配息金額外，其他如股價含息報酬率（總報酬）、配息穩定性，與成分股組成變化，也值得納入中長期投資考量，並且注意市場搶進高配息ETF後，可能出現在外流通受益權單位數增加，帶來的股息稀釋的影響。

00962 ETF經理人王惜安表示，進入第4季後，布局AI半導體相關ETF，中長期股價有望跟著AI趨勢成長，展望2027年，AI投資機會將進入AI應用快速落地期，AI產業將由「模型競賽」進入更大規模的應用時代，看好AI推論、AI Agent、邊緣AI及實體AI等新應用快速發展下，台灣擁有全球最完整的AI硬體供應鏈，不論從IC設計、伺服器ODM，到主機板、散熱、電源與相關零組件均具有全球競爭優勢，透過AI半導體ETF，是一般投資人掌握目前AI基建、未來AI應用財的合適工具。

台新投信量化投資部主管黃鈺民強調，過去投資人習慣將一般高股息ETF視為偏向金融、傳產或成熟產業部署產品；而科技、半導體、AI ETF視為著重資本成長投資工具，惟進入AI新時代後，投資人不必為了高配息而放棄科技成長，而是透過AI供應鏈的成長機會，同時爭取資本增值與現金流兼顧的投資工具，加上ETF本身具月配息／季配息機制，提供台股投資人較高頻率的現金流來源，建議投資人如果想同時爭取資本增值、現金流，又對看好AI長期趨勢，可以鎖定具配息機制的AI半導體相關ETF作中長線布局，或列為長期存ETF參考，讓AI帶動的財富增值效果，轉化為較高現金流的收息成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。