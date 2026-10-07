那指創新高還能買？009800今年含息賺逾2成 經理人：高點非唯一依據

美股科技股持續領軍上攻，那斯達克指數昨（6）日續創收盤新高，此波那指創高過成，輝達與微軟等大型科技股成為推升行情的重要力量。法人指出，就業數據降溫緩解市場對聯準會進一步升息的疑慮，加上投資人期待企業財報表現，帶動科技股買氣回升，也可望激勵美國科技市值型ETF持續往上。

中國信託投信表示，納指創高反映市場對科技龍頭成長前景仍具信心，但後續行情能否延續，關鍵仍在企業獲利能否跟上股價。隨著第三季財報季即將展開，投資焦點將從貨幣政策預期，進一步轉向企業訂單、毛利率與營運展望。若AI相關需求持續轉化為實際營收與獲利，將有助支撐美股中長期表現。

009800經理人張圭慧表示，美國就業市場溫和降溫，有助降低貨幣政策進一步緊縮的壓力，為成長股評價提供較有利的環境。不過就業放緩仍須搭配消費與企業投資情況觀察；若經濟成長放緩但未明顯惡化，將有利於軟著陸預期延續，反之，若需求轉弱導致企業下修獲利，市場波動仍可能升高。因此，美股後市應同步觀察政策壓力與企業基本面的變化。

產業方面，AI成長商機持續向供應鏈延伸。張圭慧指出，美光財報與展望反映AI伺服器及高頻寬記憶體需求強勁，客製化晶片、高速傳輸與半導體設備也成為市場關注焦點。目前AI投資正帶動運算、儲存與資料傳輸需求同步提升，後續應關注雲端業者資本支出能否延續，以及相關企業是否具備產品定價能力與穩健的獲利成長。

那指創高，投資人想進場卻又擔心買在高點。對此張圭慧表示，創高本身並非判斷買賣的唯一依據，仍應評估企業成長與股價評價是否相稱。大型科技企業若能憑藉技術優勢、客戶基礎與現金流，持續擴大競爭力，仍有機會創造長期投資價值；但在市場期待升高後，財報稍有不如預期，也可能引發短線獲利了結，投資人宜採分批方式參與行情。看好美國科技與創新產業長期發展的投資人，可考量中信NASDAQ（009800）、富邦NASDAQ（00662）等聚焦美國大型科技龍頭股的海外ETF。

中國信託投信表示，009800追蹤Nasdaq 100指數，主要涵蓋科技、通訊服務及消費等領域，有助參與AI運算、雲端服務與數位應用的成長機會，並分散單一企業的營運風險。今年截至10月初止，009800含息報酬率達逾2成，且近半年及近一年含息報酬率更達3成，顯示大型科技股在今年下半年表現漸入佳境。面對納指創高，投資人可將焦點放在科技龍頭的長期獲利能力，依自身風險承受度，透過009800採取定期定額或分批布局，逐步建立美股配置，參與產業成長。

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