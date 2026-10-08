31歲股票資產破2600萬！他「4檔ETF帳賺逾千萬」想退休

一名31歲網友近日在Dcard分享投資成果，持有0050、0056、00713及00878等4檔ETF，股票市值達2699.1萬元，帳面獲利超過1034萬元、報酬率62.35%。他透露，每月股利約7至8萬元，加上名下有房、沒有負債，另有300萬元備用金，好奇是否已能直接退休。貼文引發討論，有人認為已具備退休條件，也有人提醒，31歲距離傳統退休年齡仍有數十年，必須考慮未來支出。

根據原PO曬出的庫存明細，目前持有12.5萬股元大台灣50（0050），成本均價66.17元，以116.3元計算，市值約1453.75萬元，帳面獲利623萬元、報酬率75.32%。另外持有5.5萬股元大高股息（0056）、8萬股元大台灣高息低波（00713）及12萬股國泰永續高股息（00878），4檔ETF總成本約1658.5萬元，目前市值2699.1萬元，試算獲利約1034.1萬元。

原PO表示，房子是繼承而來，股票資產則靠自己累積，目前有房無車、沒有負債，也不打算賣股。現階段主要依靠ETF配息，每月平均約有7至8萬元現金流，足以支應日常開銷，另保留約300萬元備用金。股票加上現金，金融資產已接近3000萬元，讓他開始考慮是否提前退休。

不少網友認為，原PO沒有房貸壓力，若每月開銷低於股利收入，確實已有財務自由的條件。有人直接回答「夠」，也有人表示「如果是我會退休」。不過，也有網友指出，退休需要多少資產仍與消費習慣有關，若每年支出不高，目前資產相當充裕；若生活開銷較大，所需本金也會提高。

另一派網友提醒，目前獲利多屬帳面收益，「不賣都只是帳面數字」，未來股市可能修正，ETF配息也不保證固定，不能直接用每月7至8萬元推算數十年的退休收入。此外，原PO才31歲，未來結婚、生子、買車，以及醫療與家庭照顧等支出，都可能增加負擔。有網友認為，若沒有養育子女等重大開銷，目前條件已相當充裕，否則仍應預留更多資金。

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