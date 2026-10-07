00712受益人數僅次00830！他卻示警「最不推薦」：20元一路跌到7元

看到復華富時不動產（00712）又再追加募集（第七次募集）還挺感慨的。這檔在台灣上市的國外股票指數ETF中，受益人數長年名列前矛，目前只次於國泰費城半導體（00830）。（ 但規模不是排第二因為淨值一直跌）

00830績效很好人多可理解，這00712這績效，股價從發行20元現在只剩7元，但只因配息高大家就以為很好一直買。

過去也發過好幾篇介紹。但簡單說，就是它持有的mREITs不是投資房地產，而是開高槓桿去買房貸相關債券，是一個超高風險的產業。

mREITs配息高，但配息是收益，而非真正的獲利( 因為公司操作有成本) 在美國規定下，配息高於獲利， 所以股價長期必然往下走（因為不像一般REITs還有長期房地產成長的可能）。

然後高配息還會先扣30% 之後才交給00712 所以本來就不利還雪上加霜，成本高達3%-4%。

要在台灣上市的被動ETF中選最不推薦的，這大概是名列前矛。

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