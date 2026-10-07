看金價 更要看金礦！009832兆豐美國黃金礦業ETF熱烈募集中

黃金產業再度牽動市場目光，投資視野也可以更具前瞻性。當黃金價格變動，開採黃金的企業，獲利空間如何跟著改變。兆豐美國黃金礦業ETF（009832）從10月6日展開募集至10月12日止，每單位發行價格新台幣10元，只要一萬元，就可將009832納入資產配置中的「黃金產業衛星部位」。

009832適合三類投資人關注，第一，已持有台股或科技股，希望增加不同產業題材者；第二，看好黃金中長期趨勢，但不想保管實體黃金者；第三，希望除了金價之外，也能參與黃金開採企業營運機會者。

黃金市場持續受到利率預期與全球政經情勢牽動。在金價漲跌之外，金礦企業的生產成本、產量與營運效率，同樣是值得追蹤的投資焦點。金價是新聞焦點，金礦企業的獲利變化，更是產業觀察重點。當黃金售價上升、開採成本相對穩定時，兩者之間的差距可能擴大，帶動企業獲利改善。這也是黃金礦業的「營運槓桿」特性，讓投資人除了關注黃金本身，也能進一步探索黃金背後的企業價值。

009832聚焦黃金礦業相關企業，讓投資人透過ETF參與產業布局。對於希望拓展投資題材、且能承受產業集中與股價波動的投資人，黃金礦業可作為評估資產配置時的關注方向。從看見黃金，到看懂金礦，投資視野再向前一步。009832正熱烈募集中，投資人可於10月12日前洽各大券商通路參與申購。

黃金投資邁入「3.0時代」！資料來源：兆豐投信整理

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