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《終極戰士》法說狂潮引爆 美股最強財報季開跑 這檔 ETF 霸氣卡位

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股財報季及2027年展望。（資料來源：彭博、各大國際研究機構、大華銀投信官網）
美股財報季及2027年展望。（資料來源：彭博、各大國際研究機構、大華銀投信官網）

隨著2026年第4季全球娛樂文化話題《終極戰士：獵殺戰場》與話題動漫巨作狂潮席捲全球，美國科技界也迎來一場精采絕倫的重量級企業法說戰役。各大國際投資機構最新一期的美股研究報告一致指明，美股正式邁入歷史級的最強財報季。由輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）及台積電（2330）ADR等龍頭領軍，超大型雲端服務業者（CSP）的資本支出不僅沒有趨緩，更在生成式AI終端應用爆發下大幅加碼，驅動半導體與雲端生態系盈利能見度直接貫穿至2027年，展現無可匹敵的長線多頭趨勢。

大華銀投信指數量投資部門主管暨大華美國MAG7+（009815）經理人郭修誠分析表示，2026年第4季起的全球科技產業三大利多浪潮已全面確立。首先，科技七巨頭（Mag 7）2026年對AI基礎建設的資本支出年增率突破新高，軟體變現機制在企業端全面落地；其次，隨著AI PC與智慧型手機升級潮全面爆發，全球晶片代工龍頭台積電與記憶體巨頭美光（Micron）的訂單能見度已滿載至2027下半年，實現軟硬結合的雙向獲利提振；市場資金高度傾斜流向極高技術護城河的科技巨擘，形成大者恆大的市值加權優勢。

在此波AI狂潮中，郭修誠指出，大華美國MAG7+憑藉獨特的黃金成分股脫穎而出。009815採用「70%科技七巨頭 + 30%大型衛星科技股與ADR」的權重機制，不僅完整包攬微軟、蘋果、輝達、Alphabet、Meta、亞馬遜與特斯拉等七大核心主將，更前瞻性地將台積電ADR、博通（Broadcom）與美光等半導體戰略樞紐納入成分股，實現從算力基礎設施、儲存記憶體、高階晶片代工，一路延伸至雲端運算與軟體應用的完整AI全產業鏈戰略卡位。

展望2027年美股趨勢，郭修誠表示，生成式AI將從算力鋪設期正式進入大規模商業化與終端裝置普及期。009815半年的動態審核機制，能進行持股優化並貼合當前美股市場趨勢，堪稱投資人參與美股最強財報季與2027年AI紅利的門票。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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