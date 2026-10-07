009828卡位AI PCB商機！法人估指數還有17％上行空間 27檔獲買進評等

隨著全球AI基礎建設持續擴張，高速運算、AI伺服器、資料中心及網通設備需求同步成長，PCB產業已成為本輪AI浪潮中最具代表性的受惠族群之一。法人指出，AI升級不僅帶動GPU、ASIC及HBM需求爆發，更進一步推升高階PCB、CCL及載板的重要性，相關供應鏈的長期成長趨勢逐漸獲得市場認同。

中信台日韓PCB（009828）追蹤「NYSE TIP台日韓PCB指數」，近期獲市場高度關注。根據市場一致預估，該指數目標價達765.82點，相較目前654.4點仍有約17%的上行空間，反映法人對產業後市仍抱持樂觀看法。此外，市場預估指數成分股未來12個月營收、EPS及EBITDA將分別成長約51%、51%及75%，顯示AI需求帶動下，產業獲利動能持續提升。

進一步觀察成分股評級狀況，NYSE TIP台日韓PCB指數共納入30檔個股，其中高達27檔獲分析師給予「買進（Buy）」評等，僅3檔維持「持有（Hold）」評等，顯示分析師對產業前景維持高度一致的正向看法，凸顯法人對AI帶動PCB產業升級循環的高度信心。

高階PCB供應鏈中，南韓CCL龍頭斗山集團（Doosan）獲分析師高度青睞。根據13位分析師的一致預估，其未來12個月平均目標價為232萬韓元，相較目前股價仍有超過六成的上漲空間。

至於台灣PCB族群方面，台光電、台燿及金像電等指標企業同樣獲得分析師高度評價。根據市場預估，上述個股未來12個月的平均目標價，相較現階段股價均有超過兩成的潛在漲幅，顯示法人持續看好AI伺服器、高速傳輸及資料中心建設所帶來的成長動能。

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