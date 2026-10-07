0050三年前115元、現又115元！他曬「歷史總是相似」 網：兩個115元不一樣

歷史真的總是相似？一名投資人在Threads曬出元大台灣50（0050）的股價，感嘆「我是三年前也買過115元的0050的人」，如今0050又來到相似價位，看似繞了一大圈回到原點，貼文曝光後立刻引起網友熱議。

不過，這次大家討論的重點不是0050三年「都沒漲」，而是中間經歷過分割，因此三年前的115元與現在的115元，不能直接拿來比較。原PO自己也在留言區解釋，「我只是想表達三年前的115元跟現在的115元是不一樣的東西」。

不少網友也立刻抓到分割這個關鍵，留言「股價一樣，但股數不一樣」、「現在股數*4倍恭喜」，還有人表示「0050若沒分割現在一張要46萬！」。相關說法都是從股數與價格變化的角度，提醒不能只看表面的115元，就判斷0050三年來股價原地踏步。

也有人故意反串，「0050真的不能買，過三年股價還在原地不動」、「真是沒長進！過了那麼久還是一樣的股價」，甚至笑稱「三年前買一張115現在是四張115」、「哇曬，那你現在賺爆了」、「變大富翁了」，讓原本的投資話題瞬間變成大型炫耀現場。

更有趣的是，看到0050再次來到115元附近，不少網友已經開始敲碗下一次分割，留言「要分割了嗎」、「期待0050分割」、「期待再次分割」。同樣都是115元，背後代表的意義卻已經不同，也難怪原PO最後用一句「三年前的115元跟現在的115元是不一樣的東西」替整串討論下了註解。

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