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台股成交量前五大三檔 ETF 搶先 個股友達與聯電受矚目

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股7日開低後狹幅震盪，一度離5萬點大關僅差34點，投資人仍持續買進，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾24萬張排名第二，主動統一升級50（00403A）逾12萬張排名第四，群益臺灣加權正2（00685L）逾11萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾29萬張排名第一，聯電（2303）逾13萬張排名第四。友達跟聯電仍是個股與零股熱門交易標的。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有482萬，國巨*（2327）有287萬，聯電有267萬，南亞（1303）有164萬，聯發科（2454）有164萬，前五大僅一檔ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股成交量 聯電 個股

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