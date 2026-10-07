「千％戰神」殺進主動ETF！郭智偉掌舵00411A 月績效12.64％奪冠

如果基金界也有「戰神榜」，統一投信郭智偉肯定榜上有名！由他操盤的統一全球新科技基金，近十年報酬逼近1000%，不只狠甩同類型基金，更是新台幣計價的全球一般股票型基金中唯一的「百元基金」。現在，這位科技基金戰將已經把選股功夫搬進主動式ETF戰場，親自掌舵主動統一前沿科技（00411A），近一個月績效一舉拿下同類型第一名，「十年長跑近千%、ETF短打也奪冠」，郭智偉的操盤戰績再添一筆。

據三竹股市統計，截至10月6日，8月底掛牌的主動統一前沿科技ETF（00411A）近一個月績效12.64%，居全體海外主動式ETF之冠。今(7)日在台股在5萬點關前高檔盤整休息之際，00411A還是能逆風高飛，盤中股價再漲近2%，站上11.28盤中新高價，已連續三個交易日創新高。

00411A的強勁備受矚目，連帶背後操盤手的神級履歷也跟著被翻出來，翻開郭智偉的操盤成績單，他操盤的統一全球新科技基金近十年報酬率逼近1000%，同期排名第二的復華全球物聯網科技基金為752.48%，兩者相差超過200個百分點。

基金名稱 基金公司 淨值日期 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 三年(%) 五年(%) 十年(%)↑ 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 10/05 9.52 -11.39 42.83 103.23 303.49 286.08 993.66 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 10/05 8.87 -12.00 39.71 83.12 275.99 252.53 984.54 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 10/05 8.97 -11.00 43.64 94.46 309.48 238.87 978.51 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 10/05 8.00 -12.75 53.36 123.72 330.00 258.48 752.48 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 10/05 7.46 -12.42 54.23 114.83 339.51 216.83 744.89 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 10/05 7.92 0.25 44.13 68.32 170.51 191.91 541.60 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 10/05 6.45 4.85 31.79 36.08 128.59 154.68 502.94 復華華人世紀基金 復華投信 10/05 5.89 -18.29 38.28 84.80 299.84 137.09 444.48

資料來源：MoneyDJ；依十年績效排序。

統一全球新科技基金誕生在2016年5月，成立以來至今的累積報酬率更達1,089.9%。對科技基金來說，能押中一波行情不稀奇，難的是歷經多次科技股的多空循環，還能把長期績效一路滾大，這就展現了郭智偉的真功夫。

統一全球新科技基金（台幣） 報酬率(%) (10/05) 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 十年 成立日 單筆申購(原幣) 9.52 -11.39 42.83 103.23 170.37 303.49 286.08 993.66 1,089.90 定期定額(原幣) 9.52 1.76 6.50 41.88 102.58 144.36 219.85 440.84 465.90 單筆申購(台幣) 9.52 -11.39 42.83 103.23 170.37 303.49 286.08 993.66 1,089.90 定期定額(台幣) 9.52 1.76 6.50 41.88 102.58 144.36 219.85 440.84 465.90 單筆申購(年化) 197.69 -38.36 104.00 103.23 64.43 59.20 31.02 27.02 26.84 定期定額(年化) 197.69 7.23 13.43 41.88 42.33 34.69 26.18 18.39 18.10

資料來源：MoneyDJ

如今郭智偉把這套「找下一個科技贏家」的功夫帶到00411A。這檔ETF採取「主流科技＋前沿科技」雙軌布局，不只追已經站上C位的科技巨頭，也從正處在大量商業化前期的高新科技中挖寶，換句話說，一邊吃現在最強的科技霸主紅利，一邊卡位下一個爆紅主力的潛能與爆發力，正是00411A主動選股最大的看點。

從共同基金十年飆漲近千％，到主動ETF新戰場短線搶下第一，郭智偉的戰績橫跨兩種產品，市場開始關注：這位「十倍戰神」，能不能再用00411A養出下一匹科技黑馬，市場都引頸期盼。

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