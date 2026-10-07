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「千％戰神」殺進主動ETF！郭智偉掌舵00411A 月績效12.64％奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
「千％戰神」郭智偉轉戰主動式ETF，掌舵00411A，截至10月6日近一月績效12.64%，居海外主動式ETF之冠。中央社
「千％戰神」郭智偉轉戰主動式ETF，掌舵00411A，截至10月6日近一月績效12.64%，居海外主動式ETF之冠。中央社

如果基金界也有「戰神榜」，統一投信郭智偉肯定榜上有名！由他操盤的統一全球新科技基金，近十年報酬逼近1000%，不只狠甩同類型基金，更是新台幣計價的全球一般股票型基金中唯一的「百元基金」。現在，這位科技基金戰將已經把選股功夫搬進主動式ETF戰場，親自掌舵主動統一前沿科技（00411A），近一個月績效一舉拿下同類型第一名，「十年長跑近千%、ETF短打也奪冠」，郭智偉的操盤戰績再添一筆。

據三竹股市統計，截至10月6日，8月底掛牌的主動統一前沿科技ETF（00411A）近一個月績效12.64%，居全體海外主動式ETF之冠。今(7)日在台股在5萬點關前高檔盤整休息之際，00411A還是能逆風高飛，盤中股價再漲近2%，站上11.28盤中新高價，已連續三個交易日創新高。

00411A的強勁備受矚目，連帶背後操盤手的神級履歷也跟著被翻出來，翻開郭智偉的操盤成績單，他操盤的統一全球新科技基金近十年報酬率逼近1000%，同期排名第二的復華全球物聯網科技基金為752.48%，兩者相差超過200個百分點。

基金名稱基金公司淨值日期一個月(%)三個月(%)六個月(%)一年(%)三年(%)五年(%)十年(%)↑

統一全球新科技基金(台幣)

統一投信

10/05

9.52

-11.39

42.83

103.23

303.49

286.08

993.66

統一全球新科技基金(人民幣)統一投信10/058.87-12.0039.7183.12275.99252.53984.54
統一全球新科技基金(美元)統一投信10/058.97-11.0043.6494.46309.48238.87978.51
復華全球物聯網科技基金(台幣)復華投信10/058.00-12.7553.36123.72330.00258.48752.48
復華全球物聯網科技基金(美元)復華投信10/057.46-12.4254.23114.83339.51216.83744.89
凱基雲端趨勢基金(台幣)凱基投信10/057.920.2544.1368.32170.51191.91541.60
景順全球科技基金-年配型(台幣)景順投信10/056.454.8531.7936.08128.59154.68502.94
復華華人世紀基金復華投信10/055.89-18.2938.2884.80299.84137.09444.48

資料來源：MoneyDJ；依十年績效排序。

統一全球新科技基金誕生在2016年5月，成立以來至今的累積報酬率更達1,089.9%。對科技基金來說，能押中一波行情不稀奇，難的是歷經多次科技股的多空循環，還能把長期績效一路滾大，這就展現了郭智偉的真功夫。

統一全球新科技基金（台幣）

報酬率(%) (10/05)一個月三個月六個月一年二年三年五年十年成立日
單筆申購(原幣)9.52-11.3942.83103.23170.37303.49286.08993.66

1,089.90

定期定額(原幣)9.521.766.5041.88102.58144.36219.85440.84465.90
單筆申購(台幣)9.52-11.3942.83103.23170.37303.49286.08993.661,089.90
定期定額(台幣)9.521.766.5041.88102.58144.36219.85440.84465.90
單筆申購(年化)197.69-38.36104.00103.2364.4359.2031.0227.0226.84
定期定額(年化)197.697.2313.4341.8842.3334.6926.1818.3918.10

資料來源：MoneyDJ

如今郭智偉把這套「找下一個科技贏家」的功夫帶到00411A。這檔ETF採取「主流科技＋前沿科技」雙軌布局，不只追已經站上C位的科技巨頭，也從正處在大量商業化前期的高新科技中挖寶，換句話說，一邊吃現在最強的科技霸主紅利，一邊卡位下一個爆紅主力的潛能與爆發力，正是00411A主動選股最大的看點。

從共同基金十年飆漲近千％，到主動ETF新戰場短線搶下第一，郭智偉的戰績橫跨兩種產品，市場開始關注：這位「十倍戰神」，能不能再用00411A養出下一匹科技黑馬，市場都引頸期盼。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00411A主動統一前沿科技 ETF 年報酬 績效 基金

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