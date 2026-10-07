「千％戰神」殺進主動ETF！郭智偉掌舵00411A 月績效12.64％奪冠
如果基金界也有「戰神榜」，統一投信郭智偉肯定榜上有名！由他操盤的統一全球新科技基金，近十年報酬逼近1000%，不只狠甩同類型基金，更是新台幣計價的全球一般股票型基金中唯一的「百元基金」。現在，這位科技基金戰將已經把選股功夫搬進主動式ETF戰場，親自掌舵主動統一前沿科技（00411A），近一個月績效一舉拿下同類型第一名，「十年長跑近千%、ETF短打也奪冠」，郭智偉的操盤戰績再添一筆。
據三竹股市統計，截至10月6日，8月底掛牌的主動統一前沿科技ETF（00411A）近一個月績效12.64%，居全體海外主動式ETF之冠。今(7)日在台股在5萬點關前高檔盤整休息之際，00411A還是能逆風高飛，盤中股價再漲近2%，站上11.28盤中新高價，已連續三個交易日創新高。
00411A的強勁備受矚目，連帶背後操盤手的神級履歷也跟著被翻出來，翻開郭智偉的操盤成績單，他操盤的統一全球新科技基金近十年報酬率逼近1000%，同期排名第二的復華全球物聯網科技基金為752.48%，兩者相差超過200個百分點。
|基金名稱
|基金公司
|淨值日期
|一個月(%)
|三個月(%)
|六個月(%)
|一年(%)
|三年(%)
|五年(%)
|十年(%)↑
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
10/05
9.52
-11.39
42.83
103.23
303.49
286.08
993.66
|統一全球新科技基金(人民幣)
|統一投信
|10/05
|8.87
|-12.00
|39.71
|83.12
|275.99
|252.53
|984.54
|統一全球新科技基金(美元)
|統一投信
|10/05
|8.97
|-11.00
|43.64
|94.46
|309.48
|238.87
|978.51
|復華全球物聯網科技基金(台幣)
|復華投信
|10/05
|8.00
|-12.75
|53.36
|123.72
|330.00
|258.48
|752.48
|復華全球物聯網科技基金(美元)
|復華投信
|10/05
|7.46
|-12.42
|54.23
|114.83
|339.51
|216.83
|744.89
|凱基雲端趨勢基金(台幣)
|凱基投信
|10/05
|7.92
|0.25
|44.13
|68.32
|170.51
|191.91
|541.60
|景順全球科技基金-年配型(台幣)
|景順投信
|10/05
|6.45
|4.85
|31.79
|36.08
|128.59
|154.68
|502.94
|復華華人世紀基金
|復華投信
|10/05
|5.89
|-18.29
|38.28
|84.80
|299.84
|137.09
|444.48
資料來源：MoneyDJ；依十年績效排序。
統一全球新科技基金誕生在2016年5月，成立以來至今的累積報酬率更達1,089.9%。對科技基金來說，能押中一波行情不稀奇，難的是歷經多次科技股的多空循環，還能把長期績效一路滾大，這就展現了郭智偉的真功夫。
統一全球新科技基金（台幣）
|報酬率(%) (10/05)
|一個月
|三個月
|六個月
|一年
|二年
|三年
|五年
|十年
|成立日
|單筆申購(原幣)
|9.52
|-11.39
|42.83
|103.23
|170.37
|303.49
|286.08
|993.66
1,089.90
|定期定額(原幣)
|9.52
|1.76
|6.50
|41.88
|102.58
|144.36
|219.85
|440.84
|465.90
|單筆申購(台幣)
|9.52
|-11.39
|42.83
|103.23
|170.37
|303.49
|286.08
|993.66
|1,089.90
|定期定額(台幣)
|9.52
|1.76
|6.50
|41.88
|102.58
|144.36
|219.85
|440.84
|465.90
|單筆申購(年化)
|197.69
|-38.36
|104.00
|103.23
|64.43
|59.20
|31.02
|27.02
|26.84
|定期定額(年化)
|197.69
|7.23
|13.43
|41.88
|42.33
|34.69
|26.18
|18.39
|18.10
資料來源：MoneyDJ
如今郭智偉把這套「找下一個科技贏家」的功夫帶到00411A。這檔ETF採取「主流科技＋前沿科技」雙軌布局，不只追已經站上C位的科技巨頭，也從正處在大量商業化前期的高新科技中挖寶，換句話說，一邊吃現在最強的科技霸主紅利，一邊卡位下一個爆紅主力的潛能與爆發力，正是00411A主動選股最大的看點。
從共同基金十年飆漲近千％，到主動ETF新戰場短線搶下第一，郭智偉的戰績橫跨兩種產品，市場開始關注：這位「十倍戰神」，能不能再用00411A養出下一匹科技黑馬，市場都引頸期盼。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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