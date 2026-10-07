AI泡沫疑慮升溫！00918為何仍敢押？經理人揭「AI進攻、金融防守」策略
市場近期對AI大廠資本支出高於收益的疑慮升溫，也引發AI泡沫化隱憂。不過，AI產業正進入關鍵轉型期。
大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI已從巨額「基礎建設訓練」，進入「代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」階段。如同今年初九把刀電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈正將資本支出轉化為實質營收與獲利，而非僅靠題材炒作。
郭修誠表示，四大雲端服務提供業者（CSP）對高階伺服器、800VDC電源及散熱系統等硬體升級屬剛性需求，訂單能見度高。以00918成分股為例，廣達（2382）、緯穎（6669）受惠伺服器出貨量持續攀升；緯創（3231）、瑞昱（2379）布局AI推論與晶片升級；華碩（2357）則加速布局邊緣AI終端應用，相關企業EPS與現金流實質入帳。
展望第四季，郭修誠看好金融股在利率政策轉向時的防禦表現。00918除掌握科技成長動能，也配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等金融股，利用其配息能力與低估值優勢提供下檔保護，形成「AI進攻、金融防守」的互補策略。
郭修誠分析，00918透過「高股利率」與「高歷史填息率」雙因子篩選，降低市場波動衝擊，同時布局AI長線成長與金融防禦。
他建議投資人依自身風險承受度，採取「定期定額＋股息再投資（DRIP）」策略，紀律扣款並將股息再投入，布局第四季至明年第一季資金行情。
|產業類別
|代表成分股
|產業亮點
|00918 成分股優勢
|AI伺服器與組裝
廣達（2382）
緯穎（6669）
緯創（3231）
CSP業者資本支出轉向AI推論落地，伺服器與水冷散熱需求強勁，訂單能見度高。
鎖定AI資本支出直接受惠者，掌握科技股營收成長與股價上檔爆發力。
|IC設計與邊緣AI
瑞昱（2379）
華碩（2357）
邊緣AI（Edge AI）終端應用啟動，帶動網通晶片與AI-PC硬體規格全面升級。
成分股提前布局邊緣AI升級紅利，抱住穩定獲利與企業配息基礎。
|金融防禦板塊
中信金（2891）
兆豐金（2886）
玉山金（2884）
金融業資產品質優良，降息環境下獲利表現穩健，且歷史股利發放穩健。
提供低估值防禦力與優質股息，發揮波動市場中的資產避風港功能。
資料來源：證交所、彭博、大華銀投信官網；資料日期：2026/10
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