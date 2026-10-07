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AI泡沫疑慮升溫！00918為何仍敢押？經理人揭「AI進攻、金融防守」策略

聯合新聞網／ 綜合報導
00918布局AI與金融股，成分股包括廣達、緯穎、中信金、兆豐金等，採取「AI進攻、金融防守」配置策略。記者許正宏／攝影
00918布局AI與金融股，成分股包括廣達、緯穎、中信金、兆豐金等，採取「AI進攻、金融防守」配置策略。記者許正宏／攝影

市場近期對AI大廠資本支出高於收益的疑慮升溫，也引發AI泡沫化隱憂。不過，AI產業正進入關鍵轉型期。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠指出，全球AI已從巨額「基礎建設訓練」，進入「代理AI（Agent AI）與邊緣AI（Edge AI）推論落地」階段。如同今年初九把刀電影《功夫》中「隱於市井的高手蓄勢發勁」，台廠AI供應鏈正將資本支出轉化為實質營收與獲利，而非僅靠題材炒作。

郭修誠表示，四大雲端服務提供業者（CSP）對高階伺服器、800VDC電源及散熱系統等硬體升級屬剛性需求，訂單能見度高。以00918成分股為例，廣達（2382）、緯穎（6669）受惠伺服器出貨量持續攀升；緯創（3231）、瑞昱（2379）布局AI推論與晶片升級；華碩（2357）則加速布局邊緣AI終端應用，相關企業EPS與現金流實質入帳。

展望第四季，郭修誠看好金融股在利率政策轉向時的防禦表現。00918除掌握科技成長動能，也配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）等金融股，利用其配息能力與低估值優勢提供下檔保護，形成「AI進攻、金融防守」的互補策略。

郭修誠分析，00918透過「高股利率」與「高歷史填息率」雙因子篩選，降低市場波動衝擊，同時布局AI長線成長與金融防禦。

他建議投資人依自身風險承受度，採取「定期定額＋股息再投資（DRIP）」策略，紀律扣款並將股息再投入，布局第四季至明年第一季資金行情。

產業類別代表成分股產業亮點00918 成分股優勢
AI伺服器與組裝

廣達（2382）

緯穎（6669）

緯創（3231）

CSP業者資本支出轉向AI推論落地，伺服器與水冷散熱需求強勁，訂單能見度高。

鎖定AI資本支出直接受惠者，掌握科技股營收成長與股價上檔爆發力。

IC設計與邊緣AI

瑞昱（2379）

華碩（2357）

邊緣AI（Edge AI）終端應用啟動，帶動網通晶片與AI-PC硬體規格全面升級。

成分股提前布局邊緣AI升級紅利，抱住穩定獲利與企業配息基礎。

金融防禦板塊

中信金（2891）

兆豐金（2886）

玉山金（2884）

金融業資產品質優良，降息環境下獲利表現穩健，且歷史股利發放穩健。

提供低估值防禦力與優質股息，發揮波動市場中的資產避風港功能。

資料來源：證交所、彭博、大華銀投信官網；資料日期：2026/10

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 金融股 泡沫化 資本支出 AI

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