0056、00878、00919長期也能賺？他替高股息ETF抱不平 網：全輸0050

高股息ETF真的沒有市值型ETF好嗎？一名網友在PTT發文替高股息ETF抱不平，點名元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919），認為經過長時間檢視，這些高股息ETF價格都有不錯表現，而且還沒把期間配息算進去，因此好奇「高股息ETF實證也是很不錯的投資標的」，並詢問市值型ETF與高股息ETF是否適合各配一半。

原PO認為，如果拿高股息ETF與共同基金、儲蓄險、債券、定存、債券ETF及部分個股相比，績效並不差。因此他更好奇，既然高股息ETF並非不能賺錢，投資人是否能同時持有市值型與高股息ETF，而不是只能二選一。

文章曝光後，不少網友卻把焦點拉回元大台灣50（0050），留言直言「你怎不說10幾年0050漲幾倍」、「都輸0050」、「問題是你要跟大盤比較」。有人認為，高股息ETF確實可能賺錢，但真正要比較的不是有沒有上漲，而是同期間與市值型ETF相比的總報酬。

不過，也有網友替高股息ETF說話，認為投資沒有一定答案，有現金流需求的人自然可能偏好配息，也有人分享自己採取「市值型2／3、高股息1／3」的配置。另有留言認為，高股息ETF至少比資金單純放在銀行更符合自己的需求，退休族或需要現金流的人，也可能有不同考量。

至於到底該選高股息ETF還是市值型ETF，留言區仍沒有一致答案。有人直言「有賺就好啦」、「適合自己的都好」，也有人認為「買自己能抱住不賣的就對了」；但反對高股息的一派仍緊咬報酬比較，認為0056、00878、00919即使有賺，最終還是得回頭問一句：「跟0050相比呢？」

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