台股5萬點才想買0050！新手月投5千元怕太晚 網：4萬點時也有人問

台股逼近5萬點，現在才買元大台灣50（0050）會不會太晚？一名投資新手在Dcard發文表示，過去一直不敢進場，如今想每月拿5000元定期定額0050，卻擔心買在高點，因此上網詢問是否適合直接開始，也想知道還有哪些適合長期小額投資的ETF或美股標的。

不少網友直接力挺0050，留言「0050就是無腦買」、「小額買指數型ETF不用管價格」、「定期定額0050」。有人認為，既然採取定期定額，就不必一直等待所謂的「完美買點」，重點是能否持續投入。

其他選擇方面，留言也出現富邦台50（006208）、國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）、野村臺灣新科技50（00935），還有人提出「1/3買0050、2/3買貝萊德世界股票（009826）」的配置；想布局海外市場，也有網友提到VT、QQQ、VOO。部分留言認為，本金較小時，與其反覆比較ETF，不如設法提高未來投入金額、拉長投資時間。

不過，也有人提醒，新手應使用不影響生活的閒錢，更不要借錢投資，否則碰上市場回檔，很可能因資金壓力被迫賣出。也有網友直言「4萬時也看過這種問題」、「跌的時候怎麼都沒有這種文章」。

更有留言點出「漲的時候才有買的想法，跌的時候會有賣的衝動」。原PO最後透露已經開好戶等待驗證，也坦言過去每次看到台股創高，都會冒出「早知道就趕快買了」的念頭。

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