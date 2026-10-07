孩子零用錢該買ETF嗎？詹璇依教親子理財：每月幾千元「試錯也很重要」

財經主持人詹璇依在影音內容中分享親子理財觀念。針對從父母每月提撥3000至5000元，進階到國高中或大學階段、開始想用自身零用錢理財的孩子，父母應掌握核心引導原則。

詹璇依指出，引導孩子理財的第一步是認識個股與ETF的本質差異。個股如同押注單一公司，營運好壞直接牽動個人資金，需讓孩子評估自身承受度；ETF則是買進一籃子股票，概念相對單純。

在ETF分類上，詹璇依歸納為三大面向：

市值型ETF

以賺取與大盤相近的市場報酬為目標，目前市場已有發展出一代、二代與三代等不同版本。

主動式ETF

由經理人主動操盤選股，將過往主動式基金機制搬至ETF市場，交易更加便利。

配息型商品

若孩子想嘗試打造被動收入、期待每月有現金流進帳，父母不需阻止，反而可以放手讓孩子體驗。

詹璇依強調，在每月僅投入幾千元零用錢、本金有限的情況下，無論買進高股息ETF或配息型科技ETF，能領到的配息金額都很少。

父母不必遏止孩子的嘗試，因為試錯正是投資成長的重要過程，也是親子理財中非常寶貴的學習材料。

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