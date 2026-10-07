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台股近5萬點0050還能買？月投1萬20年拚1950萬 艾蜜莉：現在不算晚

聯合新聞網／ 艾蜜莉-自由之路
0050具有長期定期定額的複利效果，投資者高點進場也可行，但要做好十年持有的心理與資金準備。記者胡經周／攝影
0050具有長期定期定額的複利效果，投資者高點進場也可行，但要做好十年持有的心理與資金準備。記者胡經周／攝影

＊原文時間10月6日。

今天好可惜！早上只差32點台股就達標5萬點了，這是我難得會這麼積極盯盤的時刻耶。但也沒關係，五萬點這種大關，就是要有一點挑戰性。

這種歷史大關卡前，我想很多大大都想加碼繼續參與行情，尤其0050，好多人都問說，現在開始買，會不會太晚？我們先把時間往回推十年，如果每個月都買1萬元的0050，買到今天會變成多少？

十年投入的本金是120萬元；再加上配息再投入，資產約會來到約580萬元。那如果是二十年前就開始？資產就會變成大約1950萬元。

看到這數字，是不是很想回去跟10~20年前的自己說：「拜託你，每個月先買一點啦！」

但10~20年前的台股，也不是每天都看起來很好買，當時的人一樣會想：「已經漲這麼多，現在買會不會太晚？」

0050也是一步一步走到今天的。2003年上市時，哪有現在約2.58兆元的規模、將近350多萬的受益人？

今天看見的是兆元規模，背後也有很多人，每個月從幾千元、一萬元，慢慢把自己的部位存起來。

所以再複習一下那句話：最好的時機是10年前，次好則是現在。當然不是沒做好準備就喊出那句「All in！」（這個絕對不要喔拜託）

現在投入，我覺得最好的策略就是用時間換取空間，沒有在10年前買，那現在高點投入，就要預設好下一個10年都能完整參與，什麼意思？

先想好每個月拿多少錢出來，這筆錢十年內用不到；就算台股先站上5萬點，後來又跌回3萬、甚至2.5萬點，生活也不會被影響，還能照著計畫慢慢買。

這才是我說的「長期」，買的時候想參與十年，跌的時候，也記得當初為什麼想參與這十年。

不然漲到5萬點才上車，跌下來又急著跳車，十年的車票買了，結果坐不到下一站。

◎本文獲 艾蜜莉-自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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