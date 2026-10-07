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台股 ETF 受益人周增7萬 11檔人氣逆勢創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11檔收益人數創高的台股ETF。資料來源：CMoney
11檔收益人數創高的台股ETF。資料來源：CMoney

根據集保戶股權分散10月2日最新統計資料顯示，中秋連假後資金歸隊，大盤指數持續創高接近5萬點，投資氣氛熱絡，94檔台股ETF受益人數上周增加7.4萬人，總人數來到18,536,637人，統計今年來增加6,363,147人。

以單檔人數變化來看，包括群益半導體收益（00927）、00919、0056、00406A、009816、00918、0055、00961、00913、00962、0053共11檔台股ETF受益人數領先逆勢創高，進一步觀察這些高人氣台股ETF包括0056、00919、00927、00918.等共七檔是高息型，顯示出大盤高檔之際，投資人偏向高息穩健投資。

法人表示，大盤創新高後震盪難免，高息ETF相對穩健抗震，可為投資組合帶來平衡風險效益，投資人可以半導體題材加上配息率相對高的台股高息ETF參與台股未來上漲契機。

ETF理財達人表示，以群益半導體收益（00927）為例，今年台股搭上AI的趨勢潮流漲勢凌厲，兼具「半導體」與「高息」兩大市場火熱主題，甫公布今年第四次季配息金額達每單位2元，年化配息率高達20.06%，連續四季創下配息金額新高。而包括00927、00992A、00922等17檔都在10月19日除息，想參與領息的投資人，最晚需在10月16日買進，投資人可多留意投資契機。

00919經理人謝明志表示，一般投資人自行選股難度較高，透過ETF布局半導體供應鏈，可有效分散個股風險，並掌握AI中長線成長契機，擁有台股半導體科技與配高息的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可增加投資組合防禦力，是較佳的長線存股策略。

台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，在全球AI需求暢旺、國際大廠資本支出持續，以及消費性電子進入傳統備貨旺季，有望支撐出口與供應鏈動能，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資人可續抱台股科技高息ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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