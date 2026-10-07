00985A掛牌一年多漲139％！同期0050含息127％ 稀飯：主動選股多賺11.58個百分點

作為台股第一檔「增強版台灣50」主動式ETF，主動野村台灣50（00985A）從去年7月中掛牌至今，已經超過一年了。

00985A的績效指標是「臺灣50報酬指數」，也就是將臺灣50指數成分股的股息再投資納入計算。

不過，00985A並不是直接照著臺灣50指數買，而是將投資範圍鎖定在上市、上櫃市值前150大企業，再由經理人主動選出約50檔股票建構投資組合，希望透過主動選股，爭取#超越績效指標的表現。

那掛牌一年多下來，實際成果如何？

從結果來看，00985A從掛牌當日收盤價10.05元，到10/2收盤價24.04元，期間報酬率約139.44%。

至於績效指標的部分，由於投資人無法直接投資指數，因此我這邊改用追蹤臺灣50指數的元大台灣50（0050），並計算同期間的含息報酬作為比較。

0050同期間含息報酬率約127.86%，00985A則達到139.44%，兩者相差約11.58個百分點。

同期台股大盤報酬率則約112.78%。

從掛牌一年多的成果來看，00985A不只跑贏大盤，和0050相比也拉出了一段差距。

再來看看它現在都買了些什麼！

00985A的投資組合仍以電子股為核心，目前電子類股合計約占73.61%，其中又以半導體比重最高，占31.2%；其次為通訊網路14.25%、電腦及週邊設備11.95%。

不過，它也不是全部集中在電子股，生技、航運、電機機械等傳產類股合計約占11.02%。

從個別成分股來看，就更能看出它和傳統市值型ETF的差異。

台積電占其持股不到13%，中華電、遠傳兩大電信股反而分居第三、第四大持股；聯發科權重約2.5%，排名第七。

從這樣的配置就能看出，00985A並不是單純按照市值大小來決定持股權重。

所以雖然同樣以「台灣50」作為核心概念，但00985A並不是直接複製臺灣50指數，而是在大型權值股的範圍中，透過經理人主動選股、調整持股權重與產業配置，希望進一步創造超額報酬。

而近期00985A還有另一項重要改動，就是配息頻率從原本的「年配」調整為「半年配」。

原先規劃每年1月除息，現在則改為每年3月、9月的最後一個日曆日各評價一次，而10月也將迎來00985A掛牌一年多以來的「首次」收益分配！

首期預估每單位配發2.15元，以公告當日收盤價23.50元計算，單次殖利率約9.15%，第一次配息就相當有感。

若想參與本期除息，最晚需在10/16前持有，10/19除息，並預計於11/13發放股利。

至於這次的股利組成，以及持有幾張以上可能會被課徵補充保費，就要等10/15公告後才能進一步確認囉！

你會選擇直接跟著市值走的0050，還是交給經理人主動選股的00985A呢？

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