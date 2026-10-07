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00411A掛牌一個多月績效勝大盤！阿格力：持股已提前布局明後年題材

聯合新聞網／ 阿格力
阿格力指出，主動統一前沿科技（00411A）掛牌一個多月以來績效已勝過大盤，持股布局Bloom Energy、高力等，提前卡位電力與能源題材。中央社
阿格力指出，主動統一前沿科技（00411A）掛牌一個多月以來績效已勝過大盤，持股布局Bloom Energy、高力等，提前卡位電力與能源題材。中央社

台股近期頻創新高，但各市場表現分歧。財經專家阿格力在影音內容中表示，手上的全球型主動式ETF表現不一，但主動統一全球前沿科技（00411A）表現突出，掛牌一個多月以來的績效已打敗大盤，是手中同類型裡最強的一檔。

阿格力指出，挑選主動式ETF核心在於經理人。00411A經理人郭智偉畢業於成大機械、台大國企所，曾任職鴻海，兼具理工與產業背景。檢視過往操盤戰績，他掌舵的「統一全球新科技基金」報酬率逾700%，遠優於同期台股的300多%，操盤實績有目共睹。

從持股明細來看，00411A不受限於台股市場，第一大成分股為美股Bloom Energy，第六大成分股則是台股的高力。阿格力分析，該檔ETF將近9月掛牌，持股方向明顯是在提前布局明後年的核心題材：電力與能源。

阿格力引述數據指出，美國AI用電量占整體比重預估將從2024至2025年的4%到5%，在2030年翻倍暴增至9%到17%。美國目前最大的痛點在於電網建置耗時且需繁瑣環評，而Bloom Energy生產的固態燃料電池能利用氫氣或天然氣彈性發電，獲各大科技巨頭合作採用，今年以來股價大漲超過200%。

他總結，電力已成未來關鍵主軸，台股高力正是幫Bloom Energy代工發電系統核心「熱反應盒」的重要供應鏈。經理人同時打包這兩檔上下游個股，精準卡位電力需求爆發期，展現出高度一致的選股策略。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00411A主動統一前沿科技 ETF 大盤 績效 鴻海

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