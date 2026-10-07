00406A除息當天就填息！AI、PCB成主力持股 10月15日再迎配息評價日

台股近期挑戰5萬點大關，市場資金持續聚焦AI、PCB、散熱、ASIC及先進封裝等成長產業。觀察盤面結構可發現，本波上漲已不再只是台積電獨強，而是逐步擴散至PCB、CCL、散熱、高速傳輸及先進封裝等AI供應鏈族群，形成多點開花格局。

以主動式ETF而言，主動中信台灣收益（00406A）近期表現受到市場關注，由於其核心持股正好涵蓋本輪資金追逐的主要受惠產業。從持股結構來看，除了台積電與聯發科兩大AI核心權值股外，亦布局奇鋐、健策、智邦、旺矽、緯穎等AI伺服器及高速運算概念股，同時重點配置欣興、南電、台光電等PCB與CCL供應鏈龍頭，可說是高度契合目前市場主流投資趨勢。

此外，00406A近期成交量持續維持高檔，除了受惠於AI題材熱度不減外，前三次配息表現穩定也是吸引資金關注的重要原因。與傳統高股息ETF不同的是，00406A並非以金融、電信或傳產等高殖利率個股為主要配置，而是將資金聚焦在台積電、聯發科、台光電、欣興、奇鋐、旺矽、智邦及健策等AI供應鏈核心企業，在追求收益的同時，也兼顧成長動能。

投資專家指出，傳統季配型高股息ETF的配息來源多與企業實際獲利及股利發放時程相關，因此第二季與第三季通常為配息高峰，其餘季度則可能出現配息縮水情形。相較之下，00406A透過選擇權權利金策略創造穩定收益來源，有助於提升現金流穩定性，因此配息表現相對平穩。加上採月配息機制，對於有固定現金流需求的投資人而言，具備一定吸引力。

展望第四季，法人表示，市場焦點仍將圍繞AI資本支出、先進封裝產能擴張，以及高速傳輸升級等趨勢。在相關需求尚未看到明顯降溫之前，PCB、CCL、散熱及ASIC等族群仍有望持續獲得資金青睞。而持股高度聚焦上述產業的00406A，也有機會持續受惠於AI主升段行情，在現金流與成長動能雙重挹注下，成為市場關注焦點之一。

00406A甫於本周除息，且於除息當日即完成填息。根據中國信託投信官網資料顯示，該檔ETF下次配息評價日訂於10月15日，隨著評價日接近，市場預期有望再度吸引資金提前布局，推升申購動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。