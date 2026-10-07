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高股息領10元、市值型只領5元誰更賺？周冠男用「兩個老闆」算給你看

聯合新聞網／ 綜合報導
周冠男以「兩個老闆」比喻市值型與高股息ETF，認為投資不能只比較領到多少股息，更應把資本利得納入總報酬一起看。記者張文玠／攝影
周冠男以「兩個老闆」比喻市值型與高股息ETF，認為投資不能只比較領到多少股息，更應把資本利得納入總報酬一起看。記者張文玠／攝影

市值型、高股息ETF到底差在哪？政大教授周冠男近日在臉書用「兩個老闆」來比喻，強調投資不能只看領到多少股息，更重要的是把「總報酬」一起算進去。

周冠男假設，有兩個一樣辛苦的工作，一個老闆叫「市值型」，一個叫「高股息」。市值型老闆每月給30元總報酬，其中25元變成資本利得、5元發成股息；高股息老闆則給20元，其中10元是資本利得、10元發成股息。簡單來說，前者總共賺30元、後者賺20元，只是拿到手上的現金多寡不同。

如果是每期需要花10元的退休族，高股息剛好發10元，可以直接拿來花；市值型只有5元股息，那就自己再賣掉5元資產來用。按照周冠男的例子，同樣花掉10元後，高股息帳戶剩10元，市值型還剩20元。

如果其實不缺這筆錢，差距可能更明顯。周冠男假設，有些人拿到10元股息就覺得是「多賺的」，乾脆全部花掉；市值型投資人只拿到5元，又不想賣股票，因此只花5元。最後前者帳戶剩10元，後者則剩25元。

至於完全不需要現金的年輕人，周冠男認為，高股息拿到10元後，如果還要繳股息稅、健保補充費及手續費，再把剩下的錢投入，帳戶金額會低於20元；市值型同樣會碰到稅負與手續費，但按照他的假設，最後留下的金額仍會高於20元。

周冠男藉此強調，股息並不是額外多出來的報酬，投資還是要回頭看「總報酬」。他直言「投資是科學，跟心態沒有任何關係」，並感嘆這麼簡單的道理為何需要一直說明，最後更反問：「媒體的社會責任跟主管機關在哪裡？」

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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