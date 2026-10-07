0050創新高、009826為何沒跟上？全球ETF「慢半拍」原因曝光

有讀者問我，為什麼元大台灣50（0050）都創新高了，貝萊德世界股票（009826）還是沒什麼起色。

應該這麼說，很多人都以為台股每年漲30%的報酬「很合理」。其實這個數字擺在全球範圍內，是真的不科學。（當然這要感謝神山台積電）

正常市場，長期年化能夠跑出7%、8%以上就很厲害了。尤其像009826這種追蹤全世界股票的ETF，它的波動一定是更低的。

以類似指數「MSCI全球指數」為例，今年以來上漲約14.4%報酬，其實也不錯。就是8月以來一路盤整到現在，8月又剛好是9826掛牌的時間點，所以可能把很多人的耐心都給磨光了。

但這類投資全球的ETF，本質就是一個穩字，你別想期待它跑出像台股這種逆天的報酬。但好處是，未來不管AI行情走到軟體、硬體、還是集中在美國、非美，這檔ETF就算是通吃，拿到一個最平均的報酬，只要世界經濟在成長、股市在上漲，它就不會落隊。也很適合作為投資台股的補充。

但如果你眼裡只有正2，以上這些都可以忽視。

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