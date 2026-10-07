《黑白大廚》與《APT.》掀 K-Culture 狂潮 這檔 ETF 迎紅利

大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，由K-Culture、美食與娛樂帶動的終端消費潮，配合OpenAI等科技巨頭對次世代AI Agent算力的強勁需求，以及南韓金融委員會持續深化的企業價值提升計劃（Corporate Value-up Program），形成「AI科技、政策紅利、文化軟實力」三箭齊發的黃金組合。台股市場中唯一高純度涵蓋韓國前五十名市值龍頭的009829，因其成份股精準鎖定半導體霸主、政策改革受惠股及文化消費龍頭，成為跨國資產配置中卡位韓股評價修復（Re-rating）市場焦點。

韓流文化軟實力再度震撼全球，從Netflix風靡全球的烹飪實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》引爆「K-Food」美食觀光熱潮，到BLACKPINK Rosé與Bruno Mars合作的神曲《APT.》在全球數位榜單洗腦霸榜，韓國文化的強烈影響力已從影視娛樂全面滲透至全球消費市場。

賴昱廷指出，三星電子與SK海力士等記憶體巨頭的庫存水位已降至十天以下的極低水準，處於嚴重的供需吃緊狀態。隨著國際科技大廠加速布局AI伺服器與邊緣運算，HBM4與高階伺服器DRAM訂單已排滿至明年，不僅賦予上游供應商極強的定價自主權，更大幅提升企業自由現金流（FCF）爆發力。此外，SK海力士旗下子公司Solidigm規劃赴美IPO等企業價值顯現動作，亦凸顯南韓半導體價值鏈在AI基礎建設浪潮下的關鍵壟斷地位。

賴昱廷表示，在政策紅利與文化軟實力方面，韓版「價值提升計劃」政策效應顯著發酵。南韓上市公司積極響應政策，透過擴大派息、庫藏股買回與註銷，大幅提升股東權益報酬率（ROE）。目前KOSPI成分股預估ROE達25.2%（S&P 500為23.9%），遠期本益比（P/E）卻仍處於歷史低位，提供估值修復空間。

賴昱廷提到，《黑白大廚》與《APT.》等現象級IP引爆全球K-Culture熱潮，帶動CJ ENM、HYBE及NAVER等影視文化與娛樂消費龍頭獲利表現暢旺，軟實力帶動的終端消費與娛樂出口成為繼科技業後的第二大盈餘支撐柱，為整體韓國股市注入多元營收動能。

賴昱廷表示，009829第一與第二大持股分別為SK海力士與三星電子（合計權重接近七成），高純度卡位AI記憶體超級周期；同時囊括現代汽車、KB金融等受益於政策改革的龍頭企業，以及引領全球潮流的影視文化消費權重股。在AI算力需求吃緊短期難以翻轉、韓股政策改革與文化外銷雙重發酵的背景下，投資人不妨視己身風險承受度，透過009829布局南韓龍頭企業，為參與跨國資金重估趨勢極具效益的資產配置首選。

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