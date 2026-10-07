00985A首配2.15元、殖利率8.94%！對決00927、00947 棒棒：5檔ETF比CP值

配息都2元多，但CP值竟然差這麼多？

最近多檔人氣ETF公布最新配息，由於這次配出2元左右的標的討論非常熱烈，特地幫大家整理出來，把目前股價、單次殖利率跟今年總績效拿出來比較，看看誰的CP值比較高？

群益半導體收益（00927）

將半導體產業的強勁成長動能與高股息因子相結合，今年不僅股價展現超過105.43%的翻倍漲幅，今年累積配息更達5.73元，居全場之冠。

台新臺灣IC設計（00947）

專注於半導體最上游、高毛利且具強勁獲利彈性的IC設計族群，今年以來績效高達117.43%奪下總報酬冠軍。

雖然本次配息高達2元，但前三次累積配息僅0.54元，非常不穩定，不適合需要現金流的存股族。

國泰台灣領袖50（00922）

身為市值型ETF，00922布局台股前50大市值龍頭，成分股涵蓋金融與傳統產業，能有效降低單一產業回檔的集中風險。

今年績效達80.23%，搭配半年配息2.1元，適合重視整體資產平穩增長與波動控制的長線配置者。

主動野村台灣50（00985A）

為這五檔中唯一的主動型ETF，目前股價僅24.04元，入手門檻相對親民。

本次首次配息大方給出2.15元，單次殖利率高達8.94%，對小資族具強大吸睛力，且經理人的主動選股策略亦能在不同市況下尋求超額報酬機會。

台新臺灣半導體30（00904）

完整涵蓋臺灣半導體供應鏈前30大龍頭企業，精準掌握整體產業榮景。

今年績效達99.72%，且本次配息金額高達2.2元，為5檔中單次發放金額最高者，無論在價差表現還是配息力道上都十分均衡，是參與半導體整體牛市行情的經典標的。

最後買進日衝刺！除息日程提醒：

10/15除息：00947、00904 10/16除息：00927、00922、00985A

想參與除息賺現金流的朋友，記得留意最後買進期限，也要同步評估除息後的填息動能喔！

棒棒碎碎念

這幾檔績效差異主因在於產業集中度，受惠AI爆發的上游純IC設計漲幅最猛，全半導體次之，涵蓋非科技股的市值型則相對被稀釋。

加上選股若融入高股息因子可在牛市達到息利雙收，而主動型基金因防禦部位配置，強勢行情下的漲幅略遜於被動指數。

大家這次最看好哪一檔的CP值？是息利雙收的00927、績效王00947，還是黑馬00985A？歡迎在下方留言交流你的選股策略！

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