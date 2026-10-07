聽新聞
0:00 / 0:00
捨0050改買00981A！莎莉解超額報酬「3大關鍵」：報酬放大、波動也更高
財經創作者「莎莉的投資日記」在影音內容中指出，近期市場出現投資人捨棄元大台灣50（0050），轉而布局2025年掛牌的主動統一台股增長（00981A）的現象。
兩者最大差異在於00981A不追蹤指數，改由經理人主動選股。針對其超額報酬來源，她歸納出三大關鍵：
1.選股邏輯
00981A以台股市值前300大為核心，從中挑選具備大型、創新與成長特質的企業，目標爭取超越大盤的表現。
2.持股集中度
因不受指數權重限制，經理人可將資金集中在看好族群。目前00981A持股高度集中在AI供應鏈，趨勢看對時能放大報酬，但一旦趨勢反轉，也將承受更明顯的波動。
3.代價與風險
00981A經理費採級距計算，最高約1.2%，高於一般大型被動式ETF；此外，主動選股不保證能打敗大盤，績效高度仰賴經理人操作。
莎莉總結，超額報酬並非魔法，而是以集中持股與承受更高波動換來。想穩健跟隨市場成長，被動式ETF相對省心；若想追求超額報酬且能承受較大震盪，主動式ETF也是可考慮的選擇。
◎本文獲 莎莉的投資日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。