捨0050改買00981A！莎莉解超額報酬「3大關鍵」：報酬放大、波動也更高

財經創作者「莎莉的投資日記」在影音內容中指出，近期市場出現投資人捨棄元大台灣50（0050），轉而布局2025年掛牌的主動統一台股增長（00981A）的現象。

兩者最大差異在於00981A不追蹤指數，改由經理人主動選股。針對其超額報酬來源，她歸納出三大關鍵：

00981A以台股市值前300大為核心，從中挑選具備大型、創新與成長特質的企業，目標爭取超越大盤的表現。

2.持股集中度

因不受指數權重限制，經理人可將資金集中在看好族群。目前00981A持股高度集中在AI供應鏈，趨勢看對時能放大報酬，但一旦趨勢反轉，也將承受更明顯的波動。

3.代價與風險

00981A經理費採級距計算，最高約1.2%，高於一般大型被動式ETF；此外，主動選股不保證能打敗大盤，績效高度仰賴經理人操作。

莎莉總結，超額報酬並非魔法，而是以集中持股與承受更高波動換來。想穩健跟隨市場成長，被動式ETF相對省心；若想追求超額報酬且能承受較大震盪，主動式ETF也是可考慮的選擇。

◎本文獲 莎莉的投資日記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。