玉山投信推首檔台股主動式 ETF 00413A瞄準台灣關鍵科技

看好AI需求持續成長，以及台灣在全球科技製造供應鏈的重要地位，玉山投信10月6日推出首檔台股主動式ETF—玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A），結合玉山投信逾30年台股研究實力與主動選股能力，聚焦臺灣關鍵科技投資機會，預計於10月19日至10月23日正式募集，並於11月2日成立、11月11日掛牌交易。

玉山投信董事長張綸宇表示，近年來ETF已成為台灣資產管理市場的重要成長引擎，首檔主動式ETF不僅是產品創新的重要里程碑，更象徵玉山投信正式邁向「2.0」的新階段，未來將持續強化投資研究、產品創新與顧客服務三大核心能力。玉山投信總經理梅以德則指出，玉山投信台股基金品牌歷史超過30年，具備完整的產品線與績效成果，長期服務對象涵蓋共同基金、政府四大基金、壽險及大型機構法人，並為全臺唯一私校退撫基金顧問機構，在主動式台股投資領域擁有深厚基礎，這次推出主動式台股ETF，將同步發揮研究團隊的專業實力。

00413A預擬產業配置涵蓋半導體、電子零組件、通信網路、電腦及周邊設備等四大關鍵領域，從次產業中篩選具備關鍵地位的科技個股，期望從AI算力到終端應用，一次掌握完整台灣科技價值鏈。基金並運用「ACE策略」進行選股，透過主動選股掌握科技趨勢各階段的受惠族群，並聚焦台灣科技業中具備產業核心價值、技術護城河、稀缺資產與戰略地位，且具高進入門檻、難以被複製的企業，同時也將AI商機外溢所帶動的電力、基建、營建等需求，以及航太、醫療保健等相關產業納入評估範圍，致力發掘下一個科技明日之星。

有別於多數ETF採取廣泛分散策略，00413A預計採取30至35檔的集中持股方式，且九成以上配置於關鍵科技，同時保留部分資金布局AI延伸受惠產業，包括電力設備、基礎建設及具產業升級機會的傳統產業。基金亦提供季配息機制，並於基金成立日滿180日(含)後，每年1月、4月、7月及10月底進行評價。

根據玉山臺灣關鍵科技主動式ETF團隊統計，第4季向來是台灣科技股相對具表現機會的期間，而10月更是良好的布局時點。從過去20年歷史數據來看，若於每年10月底進場投資台灣科技股指數，無論持有一個月、三個月、六個月或一年，平均報酬表現均優於大盤，且持有時間越長，優勢越明顯，顯示第4季是科技股展望行情逐步發酵的重要階段。

展望今年市場，玉山投信指出，整體仍具備「景氣、獲利、時機」三大利多。首先，AI需求持續推升台灣外銷訂單成長，經濟成長率有機會挑戰雙位數；其次，美國大型雲端服務業者（CSP）持續擴大AI資本支出，可望帶動台股科技供應鏈營收與獲利成長；最後，AI 產業已自晶片、伺服器擴散至光通訊、高速傳輸、測試設備等新受惠族群，產業輪動機會持續浮現。

00413A擬任經理人郭明玉表示，在AI長線趨勢不變下，第4季不僅是企業展望與資金布局的重要時間點，加上今年仍有美國利率政策變動、選舉及地緣政治等變數，建議投資人透過主動式ETF由專業團隊選股，提前掌握下一波成長機會的關鍵時機。

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