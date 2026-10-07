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0050漲到116元他後悔了！104元全換009826 網曝「另一種配置法」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友將104元的0050全數換成10.3元的009826，如今看到0050漲至116元開始後悔，引發全球分散投資討論。聯合報系資料照
網友將104元的0050全數換成10.3元的009826，如今看到0050漲至116元開始後悔，引發全球分散投資討論。聯合報系資料照

買全球ETF分散風險，結果看到台股大漲卻後悔了？一名網友在PTT分享，自己原本慢慢買元大台灣50（0050），後來看了不少指數投資文章，認為只投資台灣還不夠分散，因此決定改買貝萊德世界股票（009826）。

原PO表示，當時一口氣把104元的0050全部換成10.3元的009826，沒想到如今0050已漲到116元，自己的009826卻還在賠錢。他坦言，原本是擔心未來0050可能落後全球，真的換股後才發現，自己同樣無法接受「全球落後台灣」，因此苦惱到底要不要再換回0050。

不少網友認為，原PO真正要面對的是投資上的取捨。有人直言「沒有任何一種完美無缺的方法」，也有人點出「分散風險不用成本嗎」、「你要先想清楚，你要的是什麼，是穩還是大賺」，認為既然選擇分散，就得接受不同市場之間可能出現的績效落差。

也有網友替全球投資的邏輯緩頰，指出全球配置看的時間至少是10年以上，但009826上市時間還短，若只拿幾個月績效與0050相比，時間尺度並不一致。另有人認為，分散的重點是未來不論哪個國家或區域變強，都能涵蓋在投資範圍，而不是每個階段都要跑贏最強的市場。

至於一定要0050、009826二選一嗎？部分網友認為也未必，有人建議可以保留部分0050，例如20%至30%，也有人提出本土、非本土各50%的配置方式。與其看到0050漲就急著換回去，推文討論更多的是先想清楚自己能接受多少台股與全球市場的配置，再決定適合自己的比例。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009826貝萊德世界股票 ETF 分散風險

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