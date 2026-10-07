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高股息ETF加碼台指期？他想「領息＋吃漲幅」 網反問：0050不就好

聯合新聞網／ 綜合報導
台股上周K線翻紅，加權股價指數以4萬6331點作收，大盤計算至上周五為止，8月指數上漲逾3千點。聯合報系資料照 許正宏
台股上周K線翻紅，加權股價指數以4萬6331點作收，大盤計算至上周五為止，8月指數上漲逾3千點。聯合報系資料照 許正宏

台股走高，也讓高股息ETF與市值型ETF的選擇再度引發討論。一名網友在PTT發文提出想法，認為高股息ETF若能提高台指期占比，例如拉高至8%，就有機會在維持配息特色的同時，也參與大盤及台積電上漲行情。

原PO指出，高股息ETF單一持股占比通常會受到一定限制，因此提出透過提高台指期部位的方式，希望達到「吃到大盤台積漲幅，又能穩穩領息」的效果。不過這只是原PO提出的個人想法，並未提供實際ETF或績效數據佐證。

文章曝光後，不少網友直接點出「什麼都想要」的問題，有人反問「阿不是要穩穩領息，看市值型大賺，FOMO了齁」，也有人直言「想要高股息，又想高成長？」認為高股息與追求大盤成長原本就是不同的投資思路。

還有網友提出更直接的做法，表示「那你買元大台灣50（0050）每月自己配給自己不就好了？」也有人建議，如果目的是增加台積電比重及參與大盤漲幅，可以直接尋找台積電占比較高、同時具有配息的ETF，而非要求高股息ETF增加期貨部位。

討論中也有人質疑「高股息的ETF什麼時候成份能有期貨了？」甚至反問「那正二是不是也應該拿8成來買高股息？」從留言來看，多數討論焦點並非單純放在配息高低，而是回到一個問題：既想要高股息、又想提高台積電與大盤成長曝險，是否已經偏離原本選擇高股息ETF的目的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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