玉山00413A 19日開募

玉山投信昨（6）日推出首檔台股主動式ETF——玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A），產業配置涵蓋半導體、電子零組件、通信網路、電腦及周邊設備等四大關鍵領域，掌握完整台灣科技價值鏈。

玉山投信台股基金品牌歷史超過30年，玉山臺灣關鍵科技主動式ETF預計於本月19日至23日正式募集，並於11月2日成立、11月11日掛牌交易，聚焦台灣關鍵科技投資機會。

有別於多數ETF採取廣泛分散策略，00413A預計採取30至35檔的集中持股方式，且九成以上配置於關鍵科技，同時保留部分資金布局AI延伸受惠產業，包括電力設備、基礎建設及具產業升級機會的傳統產業。基金亦提供季配息機制，並於基金成立日滿180日(含)後，每年1月、4月、7月及10月底進行評價。

綜合玉山投信董事長張綸宇、總經理梅以德表示，玉山投信首檔主動式ETF不僅是產品創新重要里程碑，更象徵玉山投信邁向「2.0」新階段，未來將強化投資研究、產品創新與顧客服務三大核心能力，同步發揮研究團隊專業實力。玉山臺灣關鍵科技主動式ETF團隊統計，第4季向為台灣科技股相對具表現機會的期間，而10月更是良好的布局時點。

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