科技型ETF春風得意 法人喊話伺機布局

美國那斯達克（NASDAQ）指數5日再創歷史新高，資金持續聚焦AI、半導體及雲端運算等科技成長題材。法人指出，在AI資本支出持續擴張、企業獲利成長，以及通膨壓力逐步緩解下，美股中長期基本面仍具支撐，投資人可續留意海外科技型ETF投資機會。

從產業趨勢來看，AI投資熱潮正由晶片需求進一步向資料中心、記憶體及應用端擴散。近期市場研究顯示，AI產業瓶頸逐步由半導體產能轉向資料中心建設速度與融資能力；此外，AI資料中心對高頻寬記憶體（HBM）的需求持續升溫，市場預期2027年記憶體供需可能較2026年更加吃緊，顯示AI基礎建設投資仍處於擴張階段。

海外股票ETF規模前十大

昨（6）日收盤價創高的富邦NASDAQ （00662）經理人王辰方表示，美國8月PCE通膨數據低於市場預期，有助降低市場對聯準會短期持續升息的擔憂。對科技股而言，利率與長端美債殖利率仍是影響評價的重要因素，若後續通膨延續降溫、長端殖利率逐步趨穩，高本益比成長股面臨的折現率壓力可望減輕，市場焦點有機會重回企業獲利與成長性。

王辰方指出，近期美國記憶體大廠財報營收、獲利及財測均優於市場預期，也再次驗證AI資料中心帶動HBM、DRAM及NAND需求的成長動能。隨AI投資逐步從基礎建設延伸至軟體、平台與商業應用，科技產業成長動能有望由少數領域向更多產業鏈擴散，後續可持續觀察大型科技企業財報、AI資本支出及獲利成長能否接棒推升行情。

追蹤NASDAQ-100指數的富邦NASDAQ ETF也將迎來分割新里程碑。00662受益人會議已通過分割案，預計11月17日分割後新受益憑證恢復上市交易，以持有一張為例，分割後直接「一張變五張」，降低參與美國大型科技股的交易門檻。

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