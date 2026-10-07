日股ETF 紅光滿面

美股NASDAQ指數5日收在27,477點，創下歷史新高，激勵亞股昨（6）日表現，其中，日經225指數重返7萬點大關，上漲1.05%或737點，收在70,683點，創下史上第五高價，帶動盤面上日股相關ETF也走揚。

根據CMoney統計，富邦日本、復華日本龍頭、野村日本東證昨日收盤價都創下掛牌來新高；今年來盤面上日股相關ETF漲幅也都在兩成之上，科技主題更是有超過七成的表現。

主動安聯亞半導體經理人蕭惠中表示，受惠AI需求持續升溫，美國半導體股表現強勁，也帶動亞洲科技市場維持穩健走勢，全球AI算力需求持續擴張、HBM與先進封裝供不應求，以及企業獲利持續上修等結構性趨勢並未改變。

近期被譽為「日本半導體國家隊」的Rapidus積極擴大先進製程生態系，傳出將攜手來自日本、美國及印度等地的產業夥伴，共同推進先進晶片開發與量產布局，反映全球對先進製程與AI晶片需求仍持續升溫。惟美國長天期公債殖利率高檔盤旋及中東地緣政治風險未解的情況下，短期資金流向仍可能受到干擾。

富邦日本經理人陳意雯表示，美國就業數據使市場對10月聯準會提前升息預期降溫，加上科技股走強，帶動全球半導體投資氣氛升溫。隨AI基礎建設加速，大型半導體與資料中心投資由設備端向外擴散，進一步帶動電力建設、地方就業、住宅消費及銀行融資需求，為區域經濟注入成長動能。日股有望延續科技與金融雙主軸行情，惟仍須留意日本央行政策、日圓及長債殖利率變化。

野村日本東證經理人張怡琳表示，隨著東京證交所推動改革，企業被要求更有效運用資金，包括處分低效率資產、檢討政策性持股及增加成長投資，並重視股東回饋，有望改善資本運用效率，讓市場重新評估企業價值。

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