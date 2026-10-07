新手想月投5千0050！網勸無腦入手：長期持有「沒有完美買點」

台股持續在高檔震盪，也讓不少原本觀望的投資新手開始考慮進場。一名網友在Dcard股票板發文表示，過去一直不敢買股票，如今想以每月5000元定期定額方式投入0050，但又擔心現在進場時機太晚，因此詢問是否可以直接開始，或有其他適合長期小額投資的ETF，甚至也考慮轉向美股。多數網友認為，小額定期定額的重點在於長期持續投入，不必過度糾結短期點位；不過也有人提醒，每逢股市創高才出現大量進場詢問，真正需要注意的反而是未來市場下跌時能否持續持有。

原PO表示，自己先前一直沒有勇氣真正投入股市，目前打算從每月5000元開始，以定期定額方式累積資產，第一個考慮的標的就是0050，但面對近期台股位處高檔，仍不確定現在是否適合直接進場。因此除了詢問0050能否「無腦買」之外，也想知道是否有其他更適合新手長期、小額投入的ETF，同時透露自己也有考慮美股，希望找到相對簡單、可以長期持有的投資方式。

不少網友認為，若原PO的前提是每月僅投入5000元、採取定期定額且準備長期持有，其實不需要太在意單次進場價格，紛紛表示「0050就是無腦買」、「小額買指數型ETF不用管價格」、「定期定額0050」，也有人分享自己同樣每月投入3000至5000元，打算一路扣款到無法工作為止。部分留言認為，定期定額本來就是用來降低擇時壓力，與其一直等待所謂「完美買點」，更重要的是能否持續投入5年、10年甚至更長時間。

對於標的選擇，也有網友提出其他市值型ETF，包括006208、009816、00922、00850及00935等；若想布局海外市場，則有人提到QQQ、VOO等美股ETF。其中有留言認為，若只是希望簡單投資台股大盤，0050或006208已足夠；若選擇美股，則要額外考量匯率與交易成本。也有網友認為，與其花太多時間比較類似的大盤ETF，對本金較小的新手來說，「提高未來每月投入金額」及延長持有時間，可能比挑選哪一檔ETF更重要。

不過，留言區也出現較積極的投資方式，有人建議00631L等槓桿型ETF，認為本金較小、風險承受能力較高者可以考慮；但也有網友強調，0050這類沒有槓桿的大盤ETF與槓桿商品的風險並不相同。尤其新手最重要的前提是不要使用借來的資金，也不能投入會影響日常生活的錢，否則一旦碰上市場短期劇烈回檔，很容易因資金壓力而在低點賣出，反而失去長期投資原本的意義。

另一派網友則把焦點放在原PO「漲了才想買」的心態，有人直言「4萬時也看過這種問題」、「跌的時候怎麼都沒有這種文章」，也有人提醒「漲的時候才有買的想法，跌的時候會有賣的衝動」。部分留言認為，長期投資大盤確實不必過度預測高低點，但如果只是因為看到近期行情大漲才產生進場念頭，就要先確認自己能否承受未來20%、30%甚至更大的帳面波動，而不是只看到過去的上漲報酬。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。