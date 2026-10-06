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Let’s GOLD 去美元化浪潮推升黃金戰略地位 009832今日首發募集

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
美國黃金礦業指數與金價年度表現。資料來源：Bloomberg 指數公司 資料期間：2019／1～2025／12
美國黃金礦業指數與金價年度表現。資料來源：Bloomberg 指數公司 資料期間：2019／1～2025／12

近年全球地緣與經濟局勢出現結構性轉變，「去美元化」已成當前市場高度關注的主旋律。根據倫敦權威智庫「官方貨幣與金融機構論壇（OMFIF）」最新調查，全球央行及主權基金對黃金青睞度與日俱增，淨43%的受訪央行計畫在未來十年增加黃金配置，多數央行亦對未來金價持樂觀態度。

為了讓投資人同步掌握這波由全球央行關注的「購金浪潮」，兆豐投信領先推出聚焦美國及全球頂尖黃金開採及營運商的兆豐美國黃金礦業ETF（009832），期待成為捕捉金市行情的代表性工具，將於10月6日起盛大募集，募集價格為新臺幣10元，提供投資人參與國際黃金礦業發展的新選擇。

兆豐投信指出，傳統投資人多傾向持有實體黃金或黃金存摺，其走勢與國際金價呈現一比一線性連動；相較之下，黃金礦業企業具備獨特的「營運槓桿乘數效應」。數據顯示，NYSE TIP美國黃金礦業指數在2019至2025年間，年度平均表現為35.5%，高於同期黃金價格平均報酬率的20.6%。這項優勢主要源自黃金開採企業的營運多屬固定成本，當國際金價走高、營收增加時，扣除固定成本後的企業獲利空間便有機會擴大，進而對企業基本面與股價產生連動效應。

此外，兆豐投信表示，009832可作為投資人資產配置中的「黃金產業衛星部位」，較適合三類投資人關注：第一，已持有台股或科技股，希望增加不同產業題材者；第二，看好黃金中長期趨勢，但不想保管實體黃金者；第三，希望除了金價之外，也能參與黃金開採企業營運機會者。

009832經理人吳朋鴻表示，不論是應對短期金融市場波動的避險需求，或是順應中長線全球去美元化的結構性改變，黃金已逐步從傳統避險工具，提升為資產配置中的重要戰略選項。對於一般投資人追求資產配置，無須面臨保存實體黃金的繁瑣流程，透過009832以一籃子股票的方式進行布局，即有機會與全球央行及機構法人趨勢同步。不僅降低了參與門檻，更能彈性地參與黃金開採與營運商的企業發展，在總體局勢不確定性仍高環境下，平衡避險需求與優化資產配置。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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