0050換009826一個月就後悔？因台股跑贏全球…Ffaarr：沒考量可能性那不適合投資

看PTT的文章有人說， 之前把元大台灣50（0050）換成貝萊德世界股票（009826）然後現在就後悔了。

之前就講過，選擇會不會後悔的重點，是事先考量過各種可能的狀況並接受，不然，不管你做的選擇是啥，都遲早迎來後悔。

那麼，全球股市在一個多月時間落後台股，是什麼超出想像的黑天鵝事件嗎？當然不是啊。如果連這種可能性都沒考慮過，現在就來後悔，那可能連投資都不適合。

指數化投資的作法本身不難，也不需要啥複雜的能力或技巧就能達成效果，但也並不像有些人講的不需要什麼學習就行，沒有足夠學習了解，只是像學明牌照著做的結果，這裡就是一個很好的例子。

註：這裡不是說 台灣投資人在意台股贏全球這件事是錯的，昨天文章有講，你應該是針對自己會在意也可能會發生的事，在配置比例中找到一個平衡都能接受的組合。

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