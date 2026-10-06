快訊

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

EZ WAY APP被挖出「超無用功能」！實測結果大問號 網笑歪：從沒按過

聽新聞
0:00 / 0:00

0050換009826一個月就後悔？因台股跑贏全球…Ffaarr：沒考量可能性那不適合投資

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
有投資人將0050換成009826後，因全球股市短期落後台股而後悔，引發指數投資與資產配置討論。記者曾學仁／攝影
有投資人將0050換成009826後，因全球股市短期落後台股而後悔，引發指數投資與資產配置討論。記者曾學仁／攝影

看PTT的文章有人說， 之前把元大台灣50（0050）換成貝萊德世界股票（009826）然後現在就後悔了。

之前就講過，選擇會不會後悔的重點，是事先考量過各種可能的狀況並接受，不然，不管你做的選擇是啥，都遲早迎來後悔。

那麼，全球股市在一個多月時間落後台股，是什麼超出想像的黑天鵝事件嗎？當然不是啊。如果連這種可能性都沒考慮過，現在就來後悔，那可能連投資都不適合。

指數化投資的作法本身不難，也不需要啥複雜的能力或技巧就能達成效果，但也並不像有些人講的不需要什麼學習就行，沒有足夠學習了解，只是像學明牌照著做的結果，這裡就是一個很好的例子。

註：這裡不是說 台灣投資人在意台股贏全球這件事是錯的，昨天文章有講，你應該是針對自己會在意也可能會發生的事，在配置比例中找到一個平衡都能接受的組合。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009826貝萊德世界股票 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科（2454）傳AI Token一天僅2.2美元！郭哲榮怒了：不改就全數出清

00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

00406A為何這麼熱門？AI股、期貨、選擇權三路並進 操作策略曝光

高薪上班族為何難財務自由？郭哲榮：勞工賺錢速度追不上資本

相關新聞

0050換009826一個月就後悔？因台股跑贏全球…Ffaarr：沒考量可能性那不適合投資

Ffaarr指出，0050換009826後因台股一個月跑贏全球而後悔，顯示投資前應考量各種可能並了解指數化投資。

0050規模破2.4兆斷崖領先！月存2萬資產滾出5700萬...單筆買入翻25倍

元大台灣50（0050）經歷大幅降費與一拆四股票分割後，展現驚人的吸金動能。 財經YouTuber「懶錢包Lazy Wallet」指出，0050目前在台股ETF市場穩居絕對領先地位，股東人數達353萬9,949人、定期定額戶數衝上128萬戶、資產規模突破2兆4,801億元，三項指標均領先市場第二名兩倍以上，成為名副其實的「國民ETF」。

00406A為何這麼熱門？AI股、期貨、選擇權三路並進 操作策略曝光

00406A結合AI成長股、台股期貨多頭與選擇權收益，前十大持股逾四成，聚焦半導體、PCB、散熱等AI供應鏈。

009826真的太「無聊」？一次布局全球近40國 低波動反而是它的價值

貝萊德世界股票ETF（009826）掛牌後走勢平穩，布局近40國、逾千檔股票，分散全球近九成可投資市值，主打低波動長期配置。

00985A半年配2.15元！有人喊不輸00406A 網提醒：填息才算

00985A首次配息每單位2.15元，預估半年現金殖利率9.15%；投資人提醒，仍須觀察股價成長、除息後填息及長期總報酬。

AI從「陪聊天到幫上班」！算力需求恐增300倍 009831布局電力算力

AI代理邁向「會做事」時代，單一任務算力恐增300倍；009831 ETF布局電力、硬體、軟體及應用，涵蓋全球50檔企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。